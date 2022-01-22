«The Global Economics» تمنح «كونتكت المالية» جائزة «المؤسسة المالية الأسرع نمواً في مصر»

أعلنت شركة كونتكت المالية القابضة، الرائدة فى الخدمات المالية غير المصرفية، عن تسلمها جائزة «المؤسسة المالية الأسرع نمواً فى مصر» من (The Global Economics) الخبيرة فى مجال تحليل أداء الشركات المالية خلال حفل المؤسسة الذى أقيم فى مدينة دبى بالإمارات العربية المتحدة، والخاص بتكريم أفضل الشركات فى مختلف القطاعات المالية فى جميع أنحاء العالم.

تسلم الجائزة سعيد زعتر، الرئيس التنفيذى لمجموعة كونتكت المالية القابضة، حيث تأتى هذه الجائزة تقديراً لجهود الشركة التى قامت بها وفقاً لاستراتيجيتها التوسعية التى ترتكز على وضع عملائها فى المقام الأول من عملها، بجانب تقديمها للحلول والخدمات المالية المبتكرة والمتطورة.

وفى هذا السياق، أكد سعيد زعتر أن الفوز بتلك الجائزة يعكس مكانة كونتكت المالية القابضة فى السوق المصرية، كشركة رائدة فى مجال تقديم الحلول المالية، وبدعم وثقة عملاء الشركة سواء من الأفراد أو الشركات، والتى تحرص الشركة على منحهم أفضل خدمة مالية غير مصرفية على الإطلاق والعمل باستمرار لاقتراح خدمات وحلول جديدة، لمساعدتهم بشكل أفضل.

أضاف «زعتر» أن شركته تستهدف الاستمرار فى دعم ومنح العملاء أفضل خدمة مالية غير مصرفية عبر استراتيجيتها التوسعية، والتى انعكست على زيادة معدل التوسع الجغرافى 138.46%، وتوسع الفروع بنسبة 155.56%، خلال الفترة ما بين عامى 2020 و2021، لتصل إلى 34 فرعاً رئيسياً فى جميع أنحاء مصر، بالإضافة إلى 12 فرعاً صغيراً «مينى كونتكت» فى مناطق خارج نطاق تغطية الفروع حتى الآن، وتخطط المجموعة للوصول بعدد فروع «مينى كونتكت» إلى 50 فرعاً بنهاية 2022.

ومن جانبها، أكدت ياسمينا فهمى، مدير عام التسويق والتحول الرقمى لمجموعة كونتكت، أن التتويج بجائزة The Global Economics، يعكس استدامة رؤية واستراتيجية الشركة التوسعية، كشركة رائدة فى مجال التحول الرقمى، وهذا ما يدعم الاقتصاد المصرى فى تحقيق الشمول المالى الذى يعد ضمن أهداف رؤية مصر 2030.

وأضافت أن شركة كونتكت المالية القابضة نجحت فى إطلاق العديد من المنتجات الجديدة فى عام 2021، وذلك فى ظل اتجاه الشركة القوى للوصول إلى جميع القطاعات فى مصر.