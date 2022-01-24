«اتحاد المصريين»بأمريكا: خطة لجذب الاستثمارات دعما للجمهورية الجديدة

في إطار خطة لجذب استثمارات المصريين المقيمين في أمريكا للمشاركة في البناء والتنمية داخل جمهورية مصر العربية، عقد رئيس مجلس إدارة اتحاد المصريين في الخارج اجتماعا ما نائبه لبحث سبل زيادة استمارات المصريين المغتربين في وطنهم الأم.

بحث الفرص الاستثمارية في مصر

وقال عصام يوسف، نائب رئيس الاتحاد، إن الاتحاد اتفق مع أعضاء اللجنة الاقتصادية لبحث الفرص الاستثمارية في مصر وعرضها على مجموعة من رجال الأعمال في أمريكا، بعد إعلان رغبتهم في دعم الجمهورية الجديدة عبر الاستثمار في وطنهم، لافتا إلى الاتفاق مع أعضاء اللجنة على إجراء دراسات جدوى بالفرص الاستثمارية المتاحة.

رجال الأعمال في أمريكا والفرص الاستثمارية بمصر

وأكد نائب رئيس الاتحاد، على جهود الأعضاء لتحقيق التعاون المشترك عبر التواصل مع كافة المصريين المقيمين في مختلف دول العالم، بغرض توفير رؤوس الأموال وبدء الاستثمار، مشيدا بمستوى التعاون بين أعضاء الاتحاد العام للمصريين لتحقيق التعاون المشترك في مجالات متنوعة.

من جهته، أشاد إسماعيل أحمد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين في الخارج بالفرع الجديد في أمريكا وأهدافه الساعية لتشكيل لوبي مصري على أرض الولايات المتحدة الأمريكية لتوحيد الصف المصري ولم شملهم والدفاع عن الحقوق المصرية في منظمات المجتمع المدني الأمريكي ولدى ذوي القصد من صناع القرار الأمريكي.

حضر الاجتماع ممثلين عن اللجنة الاقتصادية بالاتحاد وتم عرض كافة المشروعات المتاحة والتسهيلات التي تمنحها الدولة المصرية لرؤوس الأموال الأجنبية وكذلك بعض المشروعات التي يمكن المساهمة فيها مع رجال اعمال مصريين عائدين من الخليج العربي في مجالات متنوعة منها المستلزمات الطبية والمواد الغذائية والتصدير الخضروات والفواكه الطازجة وإعادة تدوير المخلفات.