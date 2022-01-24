أمريكا تهدد روسيا بعواقب وخيمة بسبب أوكرانيا.. وموسكو تنفى مزاعم بريطانيا

فى تطورات جديدة بشأن الأزمة الأوكرانية، هددت الولايات المتحدة الأمريكية روسيا بعواقب وخيمة حال غزو أوكرانيا، وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، إن دخول روسيا إلى أي منطقة جديدة في أوكرانيا سيتطلب الرد .

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، في تصريحات وفقا لقناة «سكاي نيوز عربية»: «أمام روسيا خياران التصعيد ومواجهة العواقب الوخيمة أو اللجوء إلى الدبلوماسية».

وتابع بلينكن: «لن نفرض عقوبات على روسيا الآن فالهدف منها ردع موسكو عن القيام بغزو أوكرانيا».

من جهتها، نفت وزارة الخارجية الروسية، أمس الأحد، المزاعم البريطانية حول سعى روسيا لاستبدال الحكومة الأوكرانية الحالية بإدارة موالية لموسكو، وأن النائب الأوكراني السابق يفغيني موراييف هو المرشح الأكثر احتمالا.

روسيا تنفي مزاعم بريطانيا بسعيها لاستبدال رئيس أوكرانيا

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن التضليل الإعلامي الذي نشرته وزارة الخارجية البريطانية يمثل دليلا جديدا على أن دول الناتو بقيادة الأنجلوسكسونيين هي من يقوم بتصعيد التوتر حول أوكرانيا.

ودعت وزارة الخارجية البريطانية إلى وقف الأنشطة الاستفزازية والتخلي عن نشر الهراء، فيما قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس إن المعلومات البريطانية تسلط الضوء على حجم النشاط الروسي الرامي لتخريب أوكرانيا، وتعطي تصورا لما يفكر فيه الكرملين.

وحثت روسيا على خفض التصعيد، ووقف حملات العدوان والتضليل، وانتهاج مسار دبلوماسي، وشددت على موقف بريطانيا من أن توغل عسكري روسي في أوكرانيا سيكون خطأ استراتيجيًا فادحا سيترتب عليه تكاليف باهظة.

وأرسلت بريطانيا أسلحة مضادة للدبابات إلى أوكرانيا في إطار الجهود المبذولة لتعزيز دفاعاتها ضد هجوم روسي محتمل.

لقاء مرتقب بين وزير الدفاع البريطاني ونظيره الروسي

ومن المتوقع أن يلتقي وزير الدفاع البريطاني بن والاس بنظيره الروسي سيرجي شويغو لإجراء محادثات في موسكو ولم يتم تحديد موعد للاجتماع، الذي سيكون أول محادثات دفاعية ثنائية بين المملكة المتحدة وروسيا منذ 2013، وسط الجهود الدبلوماسية لنزع فتيل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.