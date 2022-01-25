ما هو أفضل مكان لوضع الراوتر في المنزل تجنبًا لضعف الخدمة؟

ضعف الإنترنت أو انقطاعه بشكل متكرر، يعد من أبرز المشكلات التي تواجه مستخدمي الإنترنت الأرضي في منازلهم، خاصة وإن كان المستخدم ممن يلجأون إلى العمل من المنزل خاصة في ظل تفشي الأمراض الفيروسية مثل كورونا وأوميكرون، وقد يعود بطء الخدمة أو ضعفها لعدة عوامل تتعلق بالشبكة أو بموضع الراوتر في المنزل.

ووضعت Wikihow بعض النصائح لمستخدمي الإنترنت الأرضي كأفضل مكان لوضع الراوتر داخل شققهم السكنية، وذلك حتى يتم تحقيق أقصى قوة للإشارة وتقليل التداخل مع الإشارة للحد الأدنى وذلك على النحو التالي:

تجنب قطع الأثاث الكبيرة

ويفضل عند اختيار مكان الراوتر في المنزل الابتعاد عن وضعها بجانب قطع الأثاث الكبيرة في المنزل، إذ يمكن أن يؤدي انتقال الإشارة عبر قطع أثاث كبيرة إلى ضعف الشبكة بشكل كبير.

قلل عدد المرايا

عند تقليل عدد المرايا في منزلك تستطيع أن تحصل على إشارة إنترنت قوية، وذلك لأن الأسطح المعدنية تعكس الإشارات بما فيها تلك الطبقة الرقيقة التي توجد في معظم المرايا.

عليك أن تفكر في أكثر المناطق فاعلية لوضع الراوتر للحصول على شبكة قوية مثل الأماكن التالية:

- يمكنك وضعه بالقرب من منتصف منزلك في طابق علوي، إذ يكون أفضل اتجاه لانتقال موجات الراديو هو نحو الأسفل والجانب.

- يفضل وضع جهاز الراوتر بعيدًا عن الأرض ووضعه على حامل جداري أو فوق رف مرتفع.

- يفضل أيضًا أن تضع جهاز الراوتر الخاص بك بعيدًا عن الخاص بالجيران (بعد ضبط الجهاز لاستخدام قناة لاسلكية مختلفة بالطبع).

- عليك أن تراعي وضع الراوتر بعيدًا عن أجهزة الهواتف اللاسلكية والمايكروويف، حيث إنها تستخدم نفس التردد (2.4 جيجاهيرتز)، علمًا بأن هناك أجهزة هواتف لاسلكية لا تؤثر على الإشارة اللاسلكية.

- ضع جهاز الراوتر الخاص بك بعيدًا عن كابلات الطاقة وأسلاك أجهزة الكمبيوتر وشاشات مراقبة الأطفال ومصابيح الهالوجين، حيث يمكن أن تتداخل هذه الأسلاك مع استقبال إشارة الراديو.

- يفضل وضعه بعيدًا عن أحواض السمك، إذ يمكن للمياه التي توجد داخل أحواض السمك أن تمتص إشارة «الواي فاي»، وهو ما يؤدي إلى قلة المسافة التي تستطيع أن تقطعها.

- عليك مراعاة أن تبتعد عن الجدران السميكة، فعندما يكون الجدار سميكا يصعب مرور الإرسال كما يجب الابتعاد عن النوافذ حتى لا تنتقل الإشارة إلى الخارج.