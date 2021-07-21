عشان تستمتع بالعيد.. نصائح لزيادة سرعة الإنترنت المنزلي إلى أقصى حد

يحتفل المسلمون بمختلف أنحاء الجمهورية بعيد الأضحى المبارك الذي يوافق أول أيامه أمس الثلاثاء 20 يوليو الجاري، وتستمر الإجازة حتى السبت المقبل، وفي أيام الإجازة يرغب المواطنون بالحصول على أفضل سرعة للإنترنت المنزلي للاستمتاع بتحميل أفلام أو مسلسلات أو التصفح على مختلف المواقع بسهولة.

وتستعرض «الوطن»، في هذا الإطار استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها، نصائح للمواطنين لزيادة سرعة الإنترنت لأقصى حد ووفق موقع «ويكي هاو» وذلك على النحو التالي:

مقارنة سرعة الإنترنت بالسرعة التي ينبغي أن تحصل عليها وفق استهلاكك، وفي حال كانت نفس السرعة يمكن السؤال عن العروض الجديدة للحصول على سرعة أعلى بمقابل مادي مناسب.

تأكد أنك لم تتجاوز حد الاستهلاك المسموح لك، لأن ذلك يضعف سرعة الإنترنت حتى نهاية الفاتورة بهذا الشهر.

غلق الراوتر وإعادة تشغيله مرة أخرى قد يساعدك في حل الكثير من المشاكل التقنية، وأيضًأ يمكن فصل كابل الكهرباء والانتظار لثواني معدودة ثم إعادة التوصيل.

تغيير مكان الراوتر في المنزل في حال مواجهة مشكلة خاصة بسرعة الإنترنت وإبعاده عن الأجهزة الكهربائية.

تثبيت برنامج لفحص الفيروسات على الجهاز، وقم بالتأكد من عدم وجودها مرة كل أسبوع لأن الفيروسات تتسبب في التأثير على سرعة الإنترنت.

تأكد من إلغاء تثبيت البرامج التي تستهلك سعة كبيرة ولا تحتاجها في الوقت الحالي.

في حال اتباع الخطوات السابقة وعدم حدوث زيادة بسرعة الإنترنت، يجب تغيير باسورد الواي فاي للتأكد أنه غير مسروق ويتم استخدامه من قبل أشخاص أخرى.

الخطوة الأخيرة لتحسين مستوى سرعة الإنترنت بعد اتباع كل الحلول دون جدوى هي التواصل مع فريق الدعم الفني بالشركة المتعاقد معها للحصول على خدمة الإنترنت، وشرح المشكلة لكي يتمكن الفريق من حلها على أكمل وجه.