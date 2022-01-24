عمر الشناوي يوجه رسالة لمنتقدي فيلم «أصحاب ولا أعز»: راجعوا نفسكم

أشاد الفنان عمر الشناوي، بفيلم «أصحاب ولا أعز»، الذي أثار الجدل في الفترة الأخيرة بعد عرضه على المنصة الإلكترونية «نتفليكس»، بسبب ما رآه بعض مهاجميه أنه يحتوي على مشاهد وألفاظ جريئة لا تتناسب مع قيم المجتمع.

عمر الشناوي: «ليه نتفرج على أفلام فيها جرائم؟»

وكتب «عمر» عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «هو فكرة التعامل مع الفن على أن الحياة وردية ومفيش مشاكل في المجتمع دي نابعة من إيه؟ أولا فيه قتلة في وسطنا فيه حرامية فيه مختلسين فيه أفاقين فيه منافقين فيه مغتصبين كبار وأطفال فيه كل حاجة ممكن العقل يتخيلها».

وأضاف «عمر»: «إنما نيجي على شلة طلع فيها مواضيع خيانة وشرب وواحد مثلي، لا، نعترض ونقول دي مش قيم الشعب المصري طب ليه نتفرج على أفلام فيها جرايم قتل ومابنعترضش هي دي قيمنا إننا نقتل؟ ليه اتفرجنا كلنا على فيلم عصابة حمادة وتوتو وضحكنا؟ هي قيمنا إننا نعمل عصابة ونسرق الناس هل دول بيمثلوا الأسرة المصرية».

واختتم: «لا بجد راجعوا نفسكم كده كل الأفلام اللي نشأنا عليها كان فيها بلاوي ومعترضناش وكنا بنتفرج عادي إيه اللي حصل ما أنا هتفرج ليه على فيلم بيحكى عن ناس زي الفل وأخلاقهم جميلة ومفيش صراع؟ فين القصة؟ كان فيه ناس لذيذة اتعزموا على العشا أكلوا ملوخية وأرانب وروحوا، الله فيلم يجنن الصراحة».

أزمة فيلم «أصحاب ولا أعز»

فيلم «أصحاب ولا أعز»، بطولة مجموعة من نجوم العرب، وهم منى زكي، وإياد نصار، وهي التجربة الأولى في الإخراج لـ«وسام ساميرا».

وتعرض فيلم «أصحاب ولا أعز»، لهجوم شديد من بعض الجمهور والنقاد الذين رأوا أنه يحتوي على مشاهد جريئة وألفاظ خارجة، وقام عدد من المحامين برفع دعاوى قضائية ضد صناع الفيلم لمنع عرضه في مصر، كما تقدم النائب مصطفى بكري، بطلب منع عرض الفيلم بمصر، لاتهامه بتحريض الفتيات على إقامة علاقات غير شرعية بمجرد وصولهن لسن الـ17 عاما.