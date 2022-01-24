مدبولي أمام الغرفة الأمريكية: اتخذنا خطوات عملية لمكافحة تغير المناخ

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن مصر بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات عملية، للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، عبر عدة قنوات، مؤكدا خلال المنتدى الموسع الذي عقدته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بمشاركة غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، لمناقشة استعدادات استضافة مصر لقمة المناخ في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.

مصر تعتزم استثمار رئاستها لمؤتمر الأطراف COP27

وأضاف مدبولي، في كلمة مسجلة، أن مصر ملتزمة بالعمل بشكل شامل، مع جميع الأطراف، للبناء على نتائج مؤتمر «جلاسكو» للتغير المناخي، إذ تعتزم مصر، استثمار رئاستها لمؤتمر الأطراف COP27، لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستدامة والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هناك إمكانات هائلة للتعاون بين مصر والولايات المتحدة في هذه المجالات، لافتا إلى أن الحكومة المصرية ساهمت بشكل كبير في تطوير بيئة مواتية لتمكين القطاع الخاص في مختلف القطاعات، التي تضمنت إصلاح السياسات، وإدخال قوانين وتشريعات جديدة، وتعديل اللوائح والأنظمة القائمة.

ميزانية استثمارية خضراء بنسبة 100% بحلول عام 2030

ولفت إلى تطبيق مجموعة من الإجراءات البيئية على الخطة الاستثمارية 2021-2022، للوصول إلى ميزانية استثمارية خضراء بنسبة 100% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى إصدار أول سندات سيادية خضراء على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار، لتوفير أدوات جديدة ومبتكرة لتمويل المشروعات الخضراء في مجالات إدارة النفايات، والنقل النظيف، والطاقة المتجددة، وغيرها.

وأضاف أنه جرى أيضا، إصدار قانون تنظيم إدارة النفايات رقم 202 لسنة 2020، الذي يتضمن حوافز لجذب القطاع الخاص للاستثمار في إدارة النفايات الصلبة، ويوفر له جميع المزايا والإعفاءات والضمانات الممنوحة بموجب قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بالإضافة إلى العمل عن كثب مع القطاع المصرفي لتعميم ملفات المناخ والبيئة في السياسات والاستراتيجيات المصرفية، ما أدى إلى قيام العديد من البنوك، بإنشاء وحدات مخصصة للتعامل مع التمويل الأخضر، وتمويل المشروعات المتعلقة بحماية البيئة، والتصدي لتغير المناخ.