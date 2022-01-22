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عاجل.. رئيس الوزراء يعلن الخميس 27 يناير إجازة رسمية بمناسبة عيد الشرطة

كتب:

محمد مجدي
04:30 م | السبت 22 يناير 2022
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 27 يناير 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

ووفقا لقرار رئيس الوزراء، تمنح إجازة الخميس 27 يناير بدلاً من يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير 2022، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة.

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