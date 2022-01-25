إصابة 5 أشخاص في تصادم بطريق «الخانكة - السلام»

أصيب 5 أشخاص جراء حادث تصادم سيارتين بطريق «الخانكة - السلام»، وجرى نقلهم مستشفى السلام، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق. وتمكّنت أجهزة الإدارة العامة لمرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية بمكان الحادث.

بلاغ بتصادم على طريق السلام

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم على طريق «الخانكة - السلام». وانتقلت الأجهزة المعنية وتبين إصابة 5 أشخاص جراء حادث تصادم سيارتين بالطريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، فيما فتحت أجهزة الأمن الطريق بعد إزالة آثار الحادث.

حبس سائق لودر دهس ربة منزل وطفلها في شبرا الخيمة

في سياق آخر، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمعاقبة سائق لودر بالسجن المشدد 7 سنوات، عما أسند إليه من دهس ربة منزل وطفلها تحت تأثير تعاطي المخدرات، وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي المدني مبلغ وقدره 1001 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني، وذلك لإحرازه الحشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، ولتسببه خطأ في قتل سيدة وإصابة صغيرها.

وأوضحت المحكمة في حكمها أنَّه كان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح، بأن قاد مركبة نقل ثقيل «لودر» حال كونه متعاطيا مخدر الحشيش عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث فاصطدم بالمجني عليها وأحدث ما بها من إصابات ثابتة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتها.