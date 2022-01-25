وفاة الفنان العراقي فلاح عبود

أعلنت نقابة المهن التمثيلية العراقية وفاة الفنان العراقي القدير فلاح عبود، فجر اليوم دون الإعلان عن سبب الوفاة، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان.

ونعت نقابة الفنانين العراقيين، صباح اليوم الثلاثاء الفنان فلاح عبود، وقالت في بيان رسمي، «ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين الفنان فلاح عبود الذي وافته المنية فجر هذا اليوم سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان»

معلومات عن فلاح عبود

فلاح عبود، هو ممثل عراقي، شارك في عدد من الأعمال الفنية، ومنها: «فيلم المنفذون عام 1987، ومسلسل السلطان والشاه عام 2017، كما عمل مديرا للإنتاج في مسلسل رجل فوق الشبهات عام 2000».

وانتخب الفنان العراقي فلاح عبود مؤخراً لعضوية الشعبة المسرحية في نقابة الفنانين العراقيين.

وتوالت التعليقات من أصدقائه وعائلته وجمهوره، داعيين الله عز وجل أن يغفر له ذنوبه ويدخله فسيح جناته، حيث أنه رحل بعدما قدم عددا من الأعمال الفنية المهمة خلال مشواره الفني .

آخر أعمال الفنان الراحل

كان آخر أعمال الفنان الراحل التي قدمها مسلسل «السلطان والشاه» عام 2017، وتدور أحداثه حول الصراع بين السلطان العثماني «سليم الأول» والشاه «إسماعيل الصفوي».

وتسلط أحداث المسلسل الضوء على فحوى هذه الحقبة الزمنية التي غيرت مسار الحياة السياسية في المنطقة العربية، وكيف أن هذا الصراع أثر على التاريخ الذي انعكس امتداده على الحاضر بشكل كبير، وهو من تأليف هيثم السيد، وإخراج محمد عزيزية.