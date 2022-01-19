وفاة والد الفنان السوري مجد القاسم

أعلن الفنان السوري مجد القاسم، وفاة والده أبوفيصل مؤيد القاسم، ونعاه ببعض الكلمات المؤثرة، وذلك عبر حسابه الرسمي على فيس بوك.

وفاة والد مجد القاسم

ونشر مجد القاسم عبر حسابه، صورة تجمعه بوالده الراحل، وعلق عليها قائلًا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، بمزيد من الحزن والأسى وبتسليم بقضاء الله وقدره، أنعى إليكم وفاة والدي المرحوم أبوفيصل مؤيد القاسم، الله يرحمك يا بيي ويقدرنا على الصبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».

وكان المطرب السوري مجد القاسم، طرح أغنية رومانسية جديدة بطريقة الفيديو كليب بعنوان «كلام الحب»، تزامنا مع الاحتفال بعيد الحب المصري، وذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب.