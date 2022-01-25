«المجلس العالمي»: الذهب سيظل وسيلة فعالة للتحوط ضد التضخم في 2022

يستفيد الذهب من مصادر الطلب المتنوعة: كاستثمار، وأصل احتياطي، ومجوهرات للزينة، ومكون تكنولوجي، إذ يعد مكون ذو سيولة عالية، ولا يحمل أي مخاطر ائتمانية، بالإضافة إلى ندرته، وكونه وسيلة لحفظ القيمة بمرور الوقت.

الذهب في طليعة توجهات المستثمرين 2022

تشير أبحاث حديثة لمجلس الذهب العالمي، ومنشورة على موقعه الإلكتروني، إلى أن التضخم ومخاوف سلسلة التوريد وعدم اليقين بشأن فيروس كورونا المستجد أسباب تجعل الاستثمار في الذهب في طليعة توجهات المستثمرين في عام 2022، إذ أن أداء الذهب كان جيدا كوسيلة فعالة للتحوط من التضخم.

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وأوضح «المجلس» أن التضخم كان سمة بارزة طوال عام 2021 ولا يزال أحد الاعتبارات الرئيسية في قرارات المستثمرين في عام 2022، في حين شعرت العديد من البنوك المركزية حول العالم أن الارتفاع في مستويات التضخم كان مؤقتا على خلفية تأثير كورونا في بداية عام 2021، وتغير هذا الإجماع في نهاية العام، إذ أقرت بأن التضخم باقٍ لفترة أطول، ويتوقع زيادته.

الاختناقات في سلاسل التوريد لا تزال مستمرة

وأشار مجلس الذهب إلى أن الاختناقات في سلسلة التوريد التي تسبب فيها الوباء بشكل كامل لا تزال مستمرة، على الرغم من أن الدول أثبتت أنها مترددة في الاستجابة بسبب الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بكورونا، من خلال تدابير إغلاق رسمية من النوع الذي عطّل النمو الاقتصادي على مدار العامين الماضيين، ولكن المتغيرات الجديدة يمكن أن تغير هذا السلوك، وعودة اضطراب سلسلة التوريد - عبر قطاعات متعددة من التكنولوجيا إلى الشحن - يمكن أن تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي وتخلق ضغوطا تضخمية إضافية.