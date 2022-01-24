رئيس مصلحة الدمغة والموازين: يمكن بيع الذهب القديم دون أي قيود

قال أحمد سليمان، مساعد وزير التموين ورئيس مصلحة الدمغة والموازين، إن الدولة بكل مؤسساتها حريصة على مكتسبات المواطن ومدخراته التي يضعها كجزء من ثقافتنا في صورة ذهب؛ ولكن سيتم تطوير الدمغة لتناسب الميكنة الحالية.

المواطن قادر على بيع الذهب في أي وقت

وأضاف «سليمان» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن المواطن سيكون قادرا على بيع الذهب دون أي خسارة، مبينا أنه يجب التفرقة بين البيع بالفاتورة وأسلوب الدمغة التقليدية بالقلم.

يمكن بيع الذهب بالدمغة القديمة

وأوضح مساعد وزير التموين ورئيس مصلحة الدمغة والموازين، أن الدمغة القديمة كانت تتم بالقلم منذ نشأة مصلحة الذهب في ثمانينات القرن الماضي وكان يتم ترقيمها بهذه الطريقة ولكن حدث تزوير من بعض الأشخاص وقلدوا الدمغات مما دفع الوزارة إلى العمل على إدخال دمغة جديدة تتم بالكمبيوتر، مبينا أن الذهب الحالي المستخدم عليه دمغة قديمة يمكن بيعه دون أي مشكلة ولا يشترط وضع دمغة جديدة عليه ليكون صالح للبيع.

عدم الاستماع إلى الشائعات

وأشار مساعد وزير التموين ورئيس مصلحة الدمغة والموازين، إلى أنه رئيس مصلحة الدمغة وهو المسئول فقط عن التصريحات وكذلك وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي لذا فإن أي تصريحات أخرى هي غير معبرة عن الأمر، متابعا: «بقول للناس متسمعوش أي كلام، واسمعوا الكلام من المصادر الرسمية المختصة بالموضوع».