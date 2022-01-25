اليوم.. نظر أولى جلسات محاكمة طفل «ذا فويس» المتهم بغرس مفتاح في رأس صديقه

تنظر محكمة جنايات الطفل بالأميرية، بعد قليل اليوم، أولى جلسات محاكمة الطفل «معاذ عيسي» نجم ذا فويس كيدز، والمتهم فيها بضرب زميله وإدخال مفتاح في رأسه، ما تسبب في حدوث ضرر له، أدى إلى خضوعه لعملية جراحية.

القبض على المتهم

وكانت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، بقيادة المقدم محمد السيسي، ومعاونه النقيب محمود سعداوي، نجحت في القبض على معاذ عيسي المتهم بغرس آلة حادة «مفتاح سيارة» في رأس زميله، ما أدى إلى إحداث جرح غائر في الرأس ونزيف في المخ وكسر في الجمجمة.

إصابة بكسر في الجمجمة

وخضع المجني عليه حسن شريف علوان، البالغ من العمر 15 عامًا، لعملية جراحية بعد إصابته بكسر في الجمجمة بعد اعتداء الصبي المتهم معاذ عيسى، أحد المشاركين في برنامج المسابقات الشهير «فويس كيدز»، عليه بمفتاح في رأسه، أدى إلى دخول المفتاح في رأسه.

التحريات

وجاء في التحريات «أنه بالنسبة للواقعة المؤرخة في المحضر رقم 12829 لسنة 2021 حلوان، بلاغ المواطن شريف حسن مصطفى بإصابة نجله حسن شريف حسن مصطفى، وعليه وبإجراء التحريات أسفرت بأن وراء ارتكاب الواقعة المدعو «معاذ محمد أحمد عيسي، 13 عاما، طالب»، ومقيم شارع مصطفى فهمي تقاطع شارع خسرو بحلوان، بالتعدي على المصاب حسن شريف مستخدما مفاتيح أدت إلى إحداث إصابته وعليه تم إثبات ذلك، وأقفل المحضر على ذلك، وصدر أمر بعرض المتهم على وكيل النائب العام للإذن لنا بضبط وإحضار المشكو في حقه».

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 12813 لسنة 2021، جنح بقسم شرطة حلوان، وجري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.