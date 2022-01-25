رئيس التحرير

محمود مسلم

التجارة: 938 مليون دولار حجم الصادرات المصرية للسوق الليبية في 2021

كتب:

الوطن
10:36 ص | الثلاثاء 25 يناير 2022
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

استقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الدكتور سلامة الغويل وزير الدولة الليبي للشؤون الاقتصادية، واستُعرض خلال اللقاء آخر تطورات ومستجدات علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، وسبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والصناعية  بين مصر وليبيا خلال المرحلة المقبلة، حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.

وقالت الوزيرة إن الدولة المصرية حريصة على تعزيز أطر التعاون المشترك مع دولة ليبيا الشقيقة فى مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة، منوهة بأهمية البناء على العلاقات التاريخية الوطيدة وعلاقات الجوار والعروبة، وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين والاقتصادين المصري والليبي على حد سواء.

جامع: 64.5% زيادة في حجم الصادرات المصرية للسوق الليبية 

وأشارت نيفين جامع إلى أن الفترة الحالية تشهد تعاوناً ملموساً بين البلدين في المجال الصناعي يستهدف نقل الخبرات الصناعية المصرية للاقتصاد الليبي بهدف استعادة دوران عجلة الإنتاج بها، والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد الليبي، لافتةً إلى إمكانية تعزيز التعاون  الثنائي بين البلدين في المجال الاستثماري.

وأوضحت الوزيرة أن السوق الليبية تعد من أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية عام 2021 حيث احتل المرتبة الـ9 عالمياً بقيمة صادرات بلغت 938 مليون دولار، مقارنة بنحو 570 مليون دولار خلال عام 2020، محققة نسبة زيادة بلغت 64.5%.

الغويل: حريصون على نقل التجربة المصرية الناجحة في الاقتصاد

وأكد الدكتور سلامة الغويل وزير الدولة الليبي للشؤون الاقتصادية، حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، وبما يعكس الروابط التاريخية والجغرافية مع دولة مصر الشقيقة، مشيراً إلى حرص الحكومة اليبية على نقل التجربة  الاقتصادية المصرية الناجحة للاقتصاد الليبيي، وبصفة خاصة، فيما يتعلق بتطوير  القطاع الصناعي، وتعزيز التجارة الخارجية، وتنمية وتطوير القطاع الاستثماري.

ونوه الغويل بأهمية  ترجمة المواقف المشتركة بين البلدين  لمشروعات تعاون ملموسة تعود بالنفع على كلا البلدين، مشيراً إلى ضرورة تفعيل الجهود الحكومية للاستفادة من كافة اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين، خلال زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لليبيا خلال شهر أبريل من العام الماضي.

اقرأ المزيد:

وزيرة التجارة والصناعة تشارك في ندوة «قناة السويس وتحديات التجارة العالمية»

وزيرة التجارة والصناعة: الدولة أنشأت 13 مجمعا صناعيا على مستوى الجمهورية

وزيرة التجارة والصناعة: إسبانيا أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر عالمياً

وزير الاقتصاد الليبي يزور مصر لدفع حركة التبادل التجاري بين البلدين

وزير الاقتصاد الليبي: وقعنا مع الصين مذكرات تفاهم لاستئناف 3 مشاريع كبرى خلال المرحلة المقبلة

وزير الاقتصاد الليبي: تأسيس منطقة اقتصادية حرة مع مصر

وزير الاقتصاد الليبي: مصر قادرة على عبور أزمتها الحالية بسواعد أبنائها المخلصين