وزيرة التجارة والصناعة: الدولة أنشأت 13 مجمعا صناعيا على مستوى الجمهورية

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن استراتيجية الدولة تهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي، خاصة في محافظات الصعيد، لافتة إلى أن الدولة أنشأت 13 مجمعًا صناعيًا على مستوى الجمهورية، لكن أغلبهم في محافظات الصعيد، فهناك مجمعًا في الغربية، وآخر في البحيرة، وآخر في الإسكندرية، وباقي المجمعات في شمال وجنوب الصعيد.

مراجعة شروط التقديم

وأضافت «جامع»، في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، أن هذه المجمعات جاهزة بالتراخيص، ومجهزة على أعلى مستوى من حيث البنية التحتية، وملحق الخدمات، لافتة إلى أن شروط طرح هذه المجمعات -سابقًا- كان بها مغالاة، فراجعتها لأن الهدف الأساسي هو تشغيل الشباب، وأثناء مراجعة هذه الاشتراطات وجدت نوعًا من الصعوبات، مثل التكاليف المعيارية، وفحص الطلبات، وحتى ثمن كراسة الشروط كانت تصل إلى 2000 جنيها، ولذلك قررت إلغاء التكاليف المعيارية وثمن كراسة الشروط أصبح يتراوح بين 300 جنيه إلى 500 جنيه، والأهم من كل ذلك هو تخفيض القيمة الإيجارية لهذه المجمعات.

تخفيض أسعار المجمعات الصناعية في الصعيد

وتابعت وزيرة التجارة والصناعة، أنهم وجدوا الإقبال في محافظات الصعيد ليس كما هو متوقع فراجعوا الأسعار، ووجدوا أنها مرتفعة، ولذلك قررت تخفيضها، وتخفيض القيمة الإيجارية، إضافة إلى أن المساحات كانت 400 متر و500 متر، وجرى تقسيمها إلى مساحات أصغر لإتاحة هذه المجمعات للشباب وفقا لإمكانياتهم وقدراتهم.

يذكر أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أعلنت طرح كراسات الشروط لـ 1657 وحدة صناعية، لصغار المستثمرين ورواد الأعمال في 7 مجمعات بمحافظات الإسكندرية، والبحر الأحمر، والغربية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، والأقصر في عدة أنشطة صناعية متنوعة، في إطار تنفيذ خطة الوزارة الهادفة إلى إنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا بمحافظات الوجه البحري والصعيد تشمل 4307 وحدة صناعية جاهزة وكاملة المرافق.