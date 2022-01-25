تحذير عاجل من الأرصاد بشأن قوة الرياح غدا: سرعتها تصل لـ50 كيلو (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة طقس غدا الأربعاء، موضحة تعرض البلاد لحالة من التقلبات الجوية، فمن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا بالقاهرة الكبرى 13 والصغرى 5 درجة مئوية، بالإضافة لسقوط أمطار متفاوتة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ونفت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية الشائعات المتداولة حول تعرض البلاد غدا الأربعاء لعاصفة ثلجية أطلقوا عليها اسم «هبة»، مشيرة إلى سقوط أمطار خفيفة على الوجه البحري، وهبوب الرياح على كافة أنحاء البلاد، حيث تصل سرعة الرياح لـ 50 كيلو متر في الساعة، والتي تتسبب بانخفاض درجات الحرارة.

تعرض البلاد لرياح مصحوبة بسقوط أمطار

واستكملت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دارين مصطفى ببرنامج «هذا الصباح» الذي يعرض على قناة «إكسترا نيوز» أنه من المتوقع تعرض البلاد لرياح مصحوبة بسقوط أمطار على بعض المناطق بنسب تتفاوت بين منخفضة ومتوسطة.

نشاط الرياح الذي سيبدأ خلال الساعات المتأخرة من اليوم

وحذرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية من نشاط الرياح الذي سيبدأ خلال الساعات المتأخرة من اليوم أو الصباح الباكر من الغد، ناصحة المواطنين بضرورة اتخاذ الاحتياطيات اللازمة للحفاظ على سلامتهم.

رياح شديدة اليوم على مناطق من القاهرة الكبرى

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة مستمرة في الإنخفاض خلال ساعات النهار والليل، بجانب وجود رياح شديدة اليوم على مناطق من القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية، بينما تكون درجات الحرارة معتدلة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وذلك خلال فترات النهار، بينما يكون الطقس شديد البرودة ليلاً على جميع أنحاء البلاد.

احتمالية سقوط أمطار على بعض المناطق

وأشارت عضو بالمركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، لوجود صقيع على المناطق الزراعية بوسط سيناء وشمال الصعيد في الساعات المتأخرة من الليل وحتى الصباح الباكر غدا، حيث تصل درجات الحرارة لأقل من 5 درجات مئوية، بالإضافة لاحتمالية سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية.