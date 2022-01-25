«الأرصاد» تحذر المواطنين من طقس الأيام المقبلة: «هتنزل ثلوج وأمطار»

قالت الدكتورة منارة غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن انخفاض درجات الحرارة مستمر الأيام المقبلة والكتل الهوائية ستكون شديدة البرودة، لافتة إلى أن طقس الغد الثلاثاء سيكون شبيه بطقس اليوم مع وجود رياح باردة حتى مع وجود الشمس.

تقلبات جوية

وأضافت «غانم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه يتوقع أن يحدث انخفاض جديد في درجات الحرارة يوم الأربعاء لتكون 13 درجة مئوية صباحا و5 درجات في المساء وسط وجود تقلبات جوية بسبب منخفض جوي في طبقات الجو العليا مع وجود فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

نشاط للرياح يوم الأربعاء

وأكدت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن نشاط الرياح يوم الأربعاء سيجعل الأشخاص يشعرون ببرودة شديدة، مبينة أن محافظات شمال الصعيد ستصل بها درجات الحرارة إلى 3 درجات فقط ليكون طقس قارس البرودة في المساء.

تحذيرات للمواطنين

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية: «بنحذر المواطنين خصوصا في المناطق الساحلية يوم الأربعاء وهتنزل ثلوج، إنما يوم الخميس هيكون أحسن من الأربعاء ونشاط الرياح هيعتدل وفي اضطراب شديد في حركة المياه والسرعة هتوصل إلى 72 كيلو متر في الساعة، ويوم الجمعة هنحس باعتدال بس هترجع تاني يوم الأحد وتقل درجات الحرارة لكن يومي الجمعة والسبت الشمس هتطلع لوقت أطول».