مدبولي: نأمل في استئناف مفاوضات السد الإثيوبي لتحقيق الاستقرار الإقليمي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص مصر على التوصل لاتفاق ملء وتشغيل ملزم قانوناً لاتفاق حول السد الإثيوبي.

مدبولي: حريصون على تحقيق التنمية في إفريقيا

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في تدوينة عبر الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منذ قليل، أن الاتفاق الذي تحرص عليه مصر يكون من خلال الموازنة بين تحقيق إثيوبيا أقصى استفادة ممكنة من «السد» بمجال توليد الكهرباء، وتحقيق التنمية المستدامة، في مقابل عدم حدوث ضرر لدولتي المصب مصر والسودان.

وتابع: «تبدي مصر اهتماماً باستئناف المفاوضات في أقرب وقت، بهدف الإسراع في حل النقاط الخلافية الفنية والقانونية، وصولاً لاتفاق عادل ومتوازن ومنصف، آخذاً في الاعتبار ما تعانيه مصر من ندرة المياه، واعتمادها بشكل رئيسي على مياه النيل، التي يُعد مصدرها الأساسي من النيل الأزرق».

الحكومة: نتعاون لتحقيق استقرار تلك الشعوب

وأردف: «ولا شك أن تحقيق التنمية في كافة دول حوض النيل كان دائماً من أولويات مصر، من خلال تقديم المساعدات والخبرات التي تسهم في مساعدة الدول الشقيقة في إطار التعاون الثنائي باعتبارها الأساس في توفير الاستقرار لشعوب تلك الدول».

وتابع: «تُعرب مصر عن أملها في إمكانية الوصول للاتفاق المنشود لسد النهضة، لما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون من شأنها تحقيق الاستقرار الإقليمي».