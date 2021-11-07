السفير البريطاني: سنساعد مصر في ملف السد الإثيوبي إذا طلبت

قال السفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي، إن بلاده تدرك الأهمية البالغة التي يمثلها ملف السد الإثيوبي للمصريين، مؤكدًا أن بلاده تقدر هذا الأمر جيدًا.

نقر أن قضية السد يجب أن تناقش في مجلس الأمن

وأضاف «بايلي»، خلال لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة» من تقديم الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»: «باعتبار المملكة المتحدة إحدى الدول الخمسة دائمة العضوية، وعندما تقدمت تونس كممثل للمجموعة العربية بطلب لمناقشة أزمة مياه النيل في مجلس الأمن، كان هناك اعترافاً بنسبة 100% من جانب المملكة المتحدة، أن هذا أمرا مناسبا للنقاش في مجلس الأمن، وأن المجلس له دوره في هذا النوع من القضايا كدور دبلوماسي في المستقبل».

السد الإثيوبي قمة اهتمامات مصر

وتابع السفير البريطاني بالقاهرة، أن بلاده تدعم بشكل كامل مناقشة هذا الملف في مجلس الأمن: «نعلم تماما أن قضية السد الإثيوبي تأتي على قمة اهتمامات مصر، وكان هناك دعم كامل من بريطانيا لضرورة مناقشة قضية السد في مجلس الأمن».

وأكد جاريث بايلي: «كنا مصممين على مساعدة مجلس الأمن في ضرورة الاجتماع لمناقشة قضية السد الإثيوبي، ونعرف أن بيان مجلس الأمن حول قضية السد غير مرضٍ، ولو طلبت مصر من بريطانيا المساعدة في القضية فإننا سنلبي الطلب».