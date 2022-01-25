«الأحكام المتعلقة بالرياضة والألعاب» أبرز إصدارات دار الإفتاء بمعرض الكتاب

تشارك دار الإفتاء، في الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام بمجموعة متميزة من الإصدارات في جناحها الخاص، إذ تعرض إصدارتها في صالة 4 جناح B36.

مشاركة دار الإفتاء في معرض القاهرة الدولي للكتاب

وقال محمد فايد، مدير عام الإصدارات بدار الإفتاء المصرية، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن دار الإفتاء تحرص كل عام على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يعد فرصة كبيرة لإيصال رسالتها وإصداراتها المتنوعة إلى أكبر عدد ممكن من القراء والمثقفين بأسعار في متناول الجميع.

إصدارات دار الإفتاء

وأوضح «فايد»، أن جناح دار الإفتاء في معرض الكتاب هذا العام، يضم العديد من الإصدارات، منها «فتاوى النوازل.. وباء كورونا» للدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، و«القضايا المتعلقة بذوي الهمم من واقع فتاوى دار الإفتاء»، و«قضايا فقه الدولة»، و«قضايا تشغل الأذهان»، وموسوعة دليل الأسرة في الإسلام بجزأيها، و«تنظيم النسل وتحديده في الإسلام»، وموسوعة «الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية»، و«أحكام المسنين»، و«فتاوى وأحكام المرأة في الإسلام».

وأشار مدير عام الإصدارات بدار الإفتاء المصرية، إلى أنه من بين الإصدارات كذلك كتاب «فتاوى وأحكام المعاملات المالية»، و«الفتاوى الطبية»، و«فتاوى الشباب»، و«الأحكام المتعلقة بالرياضة والألعاب»، و«الجهاد: مفهومه وضوابطه وأحكامه»، و«القضايا المتعلقة بالجندية» و«العلاقة بين المسلمين والمسيحيين من واقع فتاوى دار الإفتاء»، وموسوعة الأعمال الكاملة للعلامة محمد فرج السنهوري في 13 مجلدًا، و«موسوعة السياسة الشرعية»، و«ضوابط الاختيار الفقهي عند النوازل»، وغيرها الكثير من الإصدارات المتنوعة التي تغطي كافة التساؤلات التي قد ترد إلى أذهان القراء والباحثين؛ بما يحقق منهج واستراتيجية دار الإفتاء المصرية في نشر المفاهيم الدينية الصحيحة ومواجهة التطرف الفكري بكل أشكاله وصوره.