الشهيد «المنسي» حاضرا في معرض الكتاب بإهداء على مشروع «عبقريات العقاد»

الرغبة في أن تظل ذكرى شهداء الجيش والشرطة حاضرة في الوجدان، ليس فقط في أوقات محددة مرتبطة بذكرى وفاتهم، بل في كل المناسبات العامة ليدرك الشباب والأطفال على وجه الخصوص مدى التضحية التي قُدمت في سبيل الوطن، وهو ما قررته دار «ليان» للنشر والتوزيع خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الـ53، واختارت إهداء مشروع «عبقريات العقاد»، إلى روح أيقونة الدم المصري الشهيد المنسي.

الشهيد الذي لن يُنسى

و جاء في نص الإهداء للمنسي: «الشهيد الذي لن يُنسى، الذي دفع حياته ثمنًا للزود عن أرض الوطن لتروي دماؤه هو وكتيبته أرضَ الفيروز، ثمن زهيد وغالٍ في آنٍ واحدٍ، فالروح فداء للوطن وكل روح ترحل عنَّا مُقاتلة في سبيل الله تستقر في حويصلة طيور خضر تحت عرش الرحمن وهم كما قال الله سبحانه وتعالى (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ) وتبقى الذكرى في قلوب أحباء الشهداء الراحلين ويبقى الأثر..أثر الأبطال، أثر رجال الشدائد والصعاب وحماة الوطن والأرض والعرض، الأسود الجسورة، المقبلة على الشهادة بروح واثقة وخطى ثابتة وعزيمة مطلقة، مقبلين لا مدبرين، يستقبلون الرصاص بمثالية نادرة!.. فداء للوطن».

تخرج المنسي ضمن طلبة الدفعة 92 من الكلية الحربية، ثم تولى قيادة الكتيبة 103 صاعقة، وكان معروفًا لدى العناصر الإرهابية باسم الطاووس الأكبر، واستشهد العقيد أحمد المنسي في (7 يوليو 2017) جراء الهجوم الانتحاري الذي وقع على كتيبته في مدينة رفح، هو وعشرة جنود آخرين بعدما أظهر بطولة لافتة خلال مواجهة العناصر الإرهابية.

طباعة مشروع عبقريات العقاد

وأكد الناشر فتحي المزين المدير التنفيذي لدار ليان للنشر والتوزيع أنّ دار ليان تحاول دائماً نشر الوعي الثقافي والقوة الناعمة المصرية وكان الاهتمام أكثر من خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وشدد «المزين»، على حرصه وفريق عمل الدار بالشراكة مع مؤسسة حلقة وصل على طباعة مشروع عبقريات العقاد بأسعار مخفضة والذي وصفه بالمشروع التنويري لحث الشباب على القراءة.

جدير بالذكر أنّ مشروع العبقريات هذا العام يتضمن ثماني كتب «عبقرية محمد، وعبقرية عمر، والإمام علي، وخالد، والصديقة بنت الصديق، والحسين ابن علي، وعثمان بن عفان و الصديق».