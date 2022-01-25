9 معلومات عن التلسكوب «جيمس ويب» بعد وصوله إلى مداره

وصل التلسكوب الفضائي «جيمس ويب»، بعد شهر من إطلاقه، اليوم الثلاثاء، إلى مداره النهائي الذي يبعد 1,5 مليون كيلومتر عن الأرض، إذ يمكنه من مراقبة المجرات الأولى التي تشكّلت في الكون، وترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن التلسكوب الفضائي «جيمس ويب».

وصول تلسكوب «جيمس ويب» الى الفضاء لمراقبة الكون

1- شغل التلسكوب محرّكاته في تمام الساعة السابعة مساء أمس الاثنين، وذلك قبل وصوله إلى نقطة «لاجرانج 2» أو «L2»، وهو الموقع المثالي لمراقبة الكون.

2- ضبط مركز العمليات المرآة الأساسية الضخمة للتلسكوب والمكونة من 18 مرآة ثمانية الشكل من البريليوم المطلي بالذهب، وصل عرض كل منها إلى 6.5 متر، إذ أنها أكبر بكثير من المرآة الرئيسية للتلسكوب هابل، وفقا لوكالة الفضاء الأميركية «ناسا».

3- وصل التلسكوب الفضائي إلى النقطة المعروفة باسم «لاجرانج 2»، بعد أن استغرق ما يقرب من مليون ميل خلال الرحلة.

4- تبدأ عملية الاستكشاف بعد 5 أشهر، وذلك لأنها المدة التي يحتاج فيها فريق «ويب»، الذي يضم عاملين من وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية إلى تنشيط الأدوات العلمية للفريق.

5- يساعد حجم وتصميم التلسكوب وعمله بالأشعة تحت الحمراء في التدقيق والتركيز على سحب الغاز والغبار ومراقبة المجرات الأولى في الكون، بالإضافة إلى الكشف عن نشأة النجوم والكواكب، أي معرفة ما دار في أزمنة أقدم مما أتاحه التلسكوب هابل.

7- تسهم الأجهزة المثبتة على التلسكوب في البحث عن علامات لوجود كواكب تسمح بالحياة على سطحها بين كافة الكواكب التي تدور حول النجوم البعيدة التي وثقت في الآونة الأخيرة.

8- وصلت تكلفة عمل التلسكوب الفضائي إلى ما يقرب من 10 مليارات دولار.

9- وكانت إدارة الطيران ووكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، قد أطلقت، في 25 ديسمبر الماضي، التلسكوب «جيمس ويب» الفضائي من الساحل الشمالي الشرقي لأمريكا الجنوبية إلى الفضاء، في تمام الساعة الثانية بالتوقيت العالمي.