البحوث الفلكية: إطلاق أقوى تلسكوب فضائي «جيمس ويب» غدا

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، إطلاق أقوى تلسكوب فضائي جيمس ويب أو خليفة هابل، غدا السبت الموافق 24 ديسمبر الجاري، موضحا أن وكالة ناسا أكدت أن تلسكوب جيمس ويب الفضائي وصاروخ آريان 5 الذي سيحمله إلى الفضاء مستقران الآن في موقعهما النهائي على الأرض، وأعلنت أن الخطوة التالية هي إطلاق التلسكوب في 25 ديسمبر إلى الفضاء الساعة 2:20 بالتوقيت العالمي.

بث إطلاق التلسكوب على تلفزيون ناسا وموقع الوكالة

وأضاف المعهد في بيان له، أن البث والتعليق المباشر للعد التنازلي من وكالة ناسا لإطلاق تلسكوب جيمس ويب الفضائي يبدأ في الساعة 11:00 بالتوقيت العالمي في 25 ديسمبر 2021 وسيتم بثه على تلفزيون ناسا وموقع الوكالة على الويب، بالإضافة إلى YouTube و Twitter ، Facebook و LinkedIn و Twitch و Theta.TV وتطبيق ناسا.

بث الإطلاق سيستمر حتى ما يقرب من ساعة

وأوضح أنه يمكن للجميع الانضمام إلى الحدث من خلال صفحة موقع التواصل الاجتماعي «Facebook» التابع لناسا لمشاهدة الإطلاق مباشرة والتفاعل مع الآخرين الذين يشاهدون الإطلاق، مؤكداً أن بث الإطلاق سيستمر حتى ما يقرب من ساعة واحدة بعد الإطلاق، ولمتابعة أول مهام جيمس ويب بعد الإطلاق حيث سوف تفتح نافذة الإطلاق الفعلية في الساعة 12:20 بالتوقيت العالمي وتستمر لمدة 31 دقيقة وسوف يبدأ بعدها عمل جيمس ويب من خلال من تلك النافذة.