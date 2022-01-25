نصائح هامة تساعد الطلاب على حصد الدرجات النهائية خلال الامتحانات

قدمت الدكتورة نهى سالم، استشاري الصحة النفسية، لطلاب المدارس والجامعات، بعض النصائح الهامة التي تمكنهم مواجهة الضغوطات النفسية خلال فترة الامتحانات، إذ أكدت أن الأسرة هي السبب الرئيسي وراء القلق والتوتر، وأغلب الحالات النفسية التي رصدتها كان سببها الآباء، إذ يريدون حصول أبنائهم على الدرجات النهائية.

خلق جو مناسب للمذاكرة

وشددت «سالم» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سلمي عادل ببرنامج «صباح الورد» المذاع على قناة « TEN»، على ضرورة عدم توجيه أوامر للطالب للقيام بالمذاكرة، ولكن يجب خلق جو مناسب للمذاكرة، ومنح الطالب الثقة بالنفس أنه سوف يجتاز الامتحان، وبالتالي يقوم الطالب من نفسه بعمل خطة يومية للمذاكرة، في ظل توافر الدعم والتشجيع من الأهل.

الطريقة الصحيحة للمذاكرة

وقالت استشاري الصحة النفسية، إن التغيير الحادث لكل مرحلة عمرية يختلف بحسب السن، وهذا يعني أن استيعاب الطفل في المرحلة الإبتدائية مختلف عن طالب الثانوية، بجانب اختلاف المواد المدروسة، موضحة أنه من الطبيعي إذا كان الطالب لديه امتحان فمن المفترض أن يستيقظ الطالب باكرا من الساعة 6 صباحا للمذاكرة، وبين كل ساعة وساعة خمسة دقائق راحة، مع مراعاة أن استيعاب الطالب لمادة أو أكثر في اليوم تختلف من طالب لآخر، ولكن هذا النظام لا يتفق مع طفل في المرحلة الابتدائية.

ونصحت الطالب الذي يعاني من توتر وضغوطات نفسية بضرورة تهدئة نفسه، وذلك عن طريق التدريب، وهو تخيل الطالب نفسه في البيت لديه امتحان، وكيفية الإجابة بهدوء والتخلص من التشتت، بالإضافة إلى التأمل.

خطوات حل أسئلة الامتحان دون توتر

ومن جانبه، كشفت استشاري الصحة النفسية عن خطوات لحل أسئلة الامتحان دون توتر، باتباع الخطوات التالية:

- الثقة بالنفس وإيمان الطالب أنه بذل مجهود في المذاكرة.

- عدم قراءة الأسئلة كلها مرة واحدة، لكن حل سؤال ثم الذي يليه.

- وضع علامة بجانب السؤال الذي جرى حله، وبعد الانتهاء من حل الأسئلة لابد من مراجعة الأسئلة، ومحاولة تذكر حل الأسئلة التي لم يتذكر إجابتها، فالمراجعة في غاية الأهمية.

- ضرورة تجنب المراجعة مع الزملاء أو الأساتذة قبل أو بعد الامتحان.

وأشارت «سالم» إلى أن الفترة الصباحية أفضل وقت للطالب لتحصيل المعلومات والاستيعاب، وذلك وفق دراسات وأبحاث علمية أكدت صحة هذا الكلام، ولكن هذا الأمر قد لا يناسب جميع الطلاب.