عناوين مستشفيات الصحة النفسة في 7 محافظات وطرق التواصل معها

اهتمت وزارة الصحة بإنشاء مستشفيات للصحة النفسية في المحافظات لتقديم العلاج المجاني للمرضي النفسيين وتقديم العلاج اللازم سواء في العيادات الخارجية أو الأقسام الداخلية بالإضافة إلي وجود عيادات لعلاج الإدمان.

وتستعرض «الوطن»، عناوين 7 مستشفيات للصحة النفسية في محافظات: «القليوبية، القاهرة، الإسكندرية، الدقهلية أسيوط، بنها، الشرقية».

القليوبية

مستشفى الخانكة للصحة النفسية في محافظة القليوبية، وهاتفها 0244698816 وتقع في شارع المستشفى المركزي بجوار التأمين الصحي مدينة الخانكة بالقليوبية، وهي من أكبر وأهم مستشفيات الصحة النفسية في مصر، وتقع على مساحة 180 فدانا وتضم أكثر من 2000 سرير.

مستشفى بنها للصحة النفسية في بنها بمحافظة القليوبية، ورقم تليفونها 3232506 013، وتقع في شارع كلية العلوم خلف مستشفى صدر بنها بجوار مركز تدريب مديرية الصحة بالقليوبية نفسياً ويببلغ عدد الأسرة في المستشفى 240 سريراً

القاهرة

مستشفى حلوان للصحة النفسية في حلوان بالقاهرة، ورقم تليفونها (25547368 02 )، وتقع في امتداد شارع منصور بحلوان في القاهرة ويبلغ إجمالي السعة السريرية للمستشفى 323 سريراً.

الإسكندرية

مستشفى المعمورة للصحة النفسية في الإسكندرية، ورقم تليفونها 3256823 03) وتقع في شارع النبوي المهندس بالملاحة المنتزه في الإسكندرية، وتبلغ إجمالي السعة السريرية للمستشفى 948 سريرا

الدقهلية

مستشفى دميرة للصحة النفسية، ورقم تليفونها ( 050 2625026 ) وتقع في قرية دميرة مركز طلخا بمحافظة الدقهلية

أسيوط

مستشفى أسيوط للصحة النفسية في أسيوط، ورقم تليفونها 088 2148164 وتقع في 4 شارع الملك فيصل بجوار مديرية الشؤن الصحية ويبلغ إجمالي عدد أسرة المستشفى. 117 سريراً.

الشرقية

مستشفى العزازي للصحة النفسية بمحافظة الشرقية، ورقم تليفونها 055 3443777 وتقع في قرية كفر العزازي في منتصف الطريق الذي يربط قرية كفر العزازي ومدينة القرين مركز أبو حماد، وتبلغ السعة السريرية للمستشفى عدد 108 سرير.