خطوات حجز تذكرة القطار المكيف الدرجة الأولى والثانية من سكك حديد مصر

يهتم الكثير من المواطنين الراغبين في حجز تذاكر القطارات، بالبحث عن موقع سكك حديد مصر، البوابة الإلكترونية التابعة للهيئة القومية للسكة الحديد، حتى يستطيعون حجز تذاكر القطارات المكيفة من الدرجة الأولى والثانية إلكترنيا، دون أن يكون هناك حاجه للتوجه لمحطة القطار لحجز التذاكر، وللتسهيل على المواطنين، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقليل الكثافة في الأماكن التي يكون بها كثافة عالية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويتيح موقع سكك حديد مصر للمواطنين، خدمة حجز التذاكر الخاصة بالقطارات المكيفة للدرجة الأولى والثانية، مع إمكانية دفع قيمة تلك التذاكر إلكترونيا، من خلال استخدام بطاقات الائتمان الخاصة بالمستخدم، ونوضح من خلال السطور التالية، خطوات حجز تذاكر القطارات المكيفة من الدرجة الأولى والدرجة الثانية إلكترونيا، من خلال بوابة سكك حديد مصر، التي جاءت كالتالي:

خطوات حجز تذاكر قطارات الدرجة الأولى والثانية إلكترونيا

- في حالة إذا كان المستخدم لم يكن سبق له تسجيل الدخول، فيقوم بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بسكك حديد مصر، ثم يضغط على تسجيل الدخول من هنــا.

- ثم يدخل الراغب في تسجيل الدخول، بعض البيانات الخاصة بالمستخدم، التي تتمثل في «اسم المستخدم، والهاتف الخاص به، البريد الإلكتروني».

حجز التذاكر وطريقة الدفع خطوة بخطوة

- ثم بعد ذلك يدخل المستخدم إلى النظام، عن طريق إدخال اسم المستخدم، ثم بعد ذلك كلمة المرور الخاصة به.

- وبعد الدخول يختار المواطن المحطة التي يريد أن يبدأ رحلته منها، ثم اختيار محطة الوصول خاصته.

- ثم يحجز الراغب باختيار العربة التي يرغب بها، ثم رقم المقعد حسب المتاح له.

- وبعد الانتهاء من حجز العربة والمقعد، يدخل البيانات الخاصة بدفع قيمة التذكرة، من خلال الأيقونة المدون عليها «الدفع بالبنك».

- ثم بعد ذلك يتم الانتهاء من عرض بيانات الحجز الذي قام به المواطن، ثم يجب طباعة البيانات الخاصة بالحجز تلك التي يتم إرسالها عبر بريده الإلكتروني، والتي يكون بها البيانات التالية «موعد الرحلة، رقم العربة، رقم المقعد، محطة البداية، محطة الوصول».