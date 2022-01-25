السكة الحديد تدفع بقطارات إضافية للصعيد بمناسبة إجازة نصف العام

أعلنت هيئة السكة الحديد، بدء تشغيل القطارات الإضافية بمناسبة إجازة نصف العام الدراسي، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب ومساهمة من الهيئة في تنشيط السياحة الداخلية بمدن الوجه القبلي.

السكة الحديد: تشغيل 4 قطارات مكيفة من القاهرة إلى أسوان

وأوضحت هيئة السكة الحديد، في بيان لها منذ قليل، أنه تقرر تشغيل 4 قطارات مكيفة إضافية من القاهرة إلى أسوان والعكس، تزامنا مع بداية إجازة نصف العام الدراسي، اعتبارا من يوم 3 فبراير 2022، بخلاف القطارات التي تعمل يومياً طبقا لجداول التشغيل وأن القطارات الإضافية التي سيتم تشغيلها تحمل أرقام 1936/1937/1938/1939 بين «القاهرة/ أسوان» والعكس يومياً كالاتي:

1- يتحرك القطار رقم 1936 من القاهرة الساعة 18:35 مساءً يصل أسوان الساعة 7:20 صباح اليوم التالي.

2- يتحرك القطار رقم 1937 من أسوان الساعة 14:45 مساءً يصل القاهرة 2:40 صباح اليوم التالي.

3- يتحرك القطار رقم 1938 من القاهرة الساعة 23:15 مساءً يصل أسوان الساعة 11:25 صباح اليوم التالي.

4- يتحرك القطار رقم 1939 من أسوان الساعة 19:00 مساءً يصل القاهرة الساعة 7:15 صباح اليوم التالي.

السكة الحديد: لا زيادة في أسعار تذاكر القطارات بإجازة نصف العام

وأشارت السكة الحديد، إلى أن جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة يتم تنفيذها في المحطات وعربات القطارات، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وللحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، موضحة أنه لا زيادة في أسعار تذاكر القطارات وقت إجازة نصف العام الدراسي.

جاء ذلك لتلبية رغبات المسافرين من شركات السياحة والجامعات والهيئات المختلفة، ولا تتوانى الهيئة في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وتسعى دائما في تلبية رغبات جمهورها.