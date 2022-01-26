بورسعيد تواجه العاصفة «هبة».. توقف الصيد وانتظام الامتحانات وسط قلق الأهالي

شهدت محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، طقس شديد البرودة، إذ انخفضت الحرارة إلى 6 درجات مئوية في الصباح، ما أثر على حركة الصيد والأسواق التجارية بالمحافظة، التى تأثرت بالعاصفة «هبة» التي تمر بالبلاد.

انتظام الامتحانات رغم العاصفة «هبة»

رغم الأجواء الجوية الصعبة، انتظم الطلاب في الذهاب إلى مدارسهم، لأداء امتحانات نصف العام الدراسي الأول، وسط إجراءات احترازية مشددة، لمواجهة العاصفة المحتمل أن تضرب بورسعيد.

وبدا التأثر واضحا على طلاب المدارس، خاصة الصف السادس الابتدائي، ببردوة الطقس، رغم ارتدائهم ملابس ثقيلة، وسط خوف أولياء الأمور عليهم، داعين الله أن تمر ساعات الامتحان دون تضرر صحتهم من الطقس.

توقف الصيد بميناء بورسعيد

أعلن مصدر مسؤول بميناء الصيد البحري ببورسعيد، توقف حركة الصيد بعد ارتفاع حركة الأمواج إلى 7 أمتار في الغاطس، موضحا أن جميع مراكب الصيد متواجدة على رصيف الميناء، حتى انتهاء النوة، محذرا صيادي «الدهرا» من الصيد بالشباك أو حتى التواجد على الشاطئ، في مثل هذه الأجواء، لما تشكله من خطورة على أرواحهم.

عمال النظافة يواصلون أعمالهم ضمن الاستعدادات لمواجهة الطقس المتقلب

استكمل عمال النظافة في مختلف أحياء بورسعيد، أعمالهم بالكنس ورفع القمامة وتسليك البالوعات، ضمن الاستعدادات، التي أعلنتها المحافظة، لمواجهة العاصفة هبة، والطقس المتقلب اليوم.

وأكد الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، تواجده منذ فجر اليوم، وحتى الآن، مع عمال النظافة في مختلف شوارع الأحياء، بمشاركة القيادات وفريق العمل بإدارة تحسين البيئة بالحي، لرفع المخلفات والقمامة بنطاق الحي.

وأشار إلى أنه رفع تجمعات القمامة والمخلفات، موضحا أنه يتم تفريغ القمامة بعد رفعها من الشوارع إلى الصناديق المخصصة لتجميعها في سيارات، ونقلها إلى مصنع القمامة.