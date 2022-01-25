مصرع شخصين تصادمت دراجتهما البخارية مع سيارة في بورسعيد

لقي شقيقان مصرعهما اليوم إثر تصادم دراجة بخارية كانا يستقلانها مع سيارة ديوان عام حي الجنوب ببورسعيد.

مدير أمن بورسعيد يتلقى إخطار بحادث التصادم بحى الجنوب

تلقى اللواء حسنى عبد العزيز، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول جثتين إلى مستشفى الزهور التابعة للتأمين الصحي الشامل نتيجة تصادم سيارة حي جنوب، بدراجة بخارية أمام قرية الرضوان جنوب بورسعيد.

وتبين لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد من هوية الجثتين أنهما «محمد سليمان سالم، 38 سنة، وسالم سليمان سالم، 26 سنة»، وتم التحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من تحريات مباحث قسم شرطة الجنوب وأقوال شهود الحادث أن سيارة الحي ربع نقل اصطدمت مع دراجة بخارية بسبب السرعة الزائدة من الطرفين أمام قرية الرضوان.

التحفظ على سيارة حي الجنوب تحت تصرف النيابة العامة

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على سيارة حي الجنوب وسائقها واستكمال التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث والتحفظ على الجثتين تحت تصرفها بمشرحة مستشفى الزهور.

يذكر أن بورسعيد قد شهدت حادثا مأسويا منذ أيام بانقلاب سيارة ملاكى أسفرت عن مصرع أب وإصابة ابنه الذى كان يقود السيارة بسرعة زائدة وانقلبت السيارة من أعلى كوبرى محور 30 يونيو المطل على طريق بحر البقر جنوب بورسعيد.

وتبين لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد تحت إشراف مدير الأمن أن الأب ونجله من القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.