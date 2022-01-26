الصحفي جمال حسين: نقل جثمان ياسر رزق إلى منزله استعدادا لدفنه

قال الكاتب الصحفي جمال حسين، رئيس تحرير جريدة الاخبار المسائي السابق، إن الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق، تعرض لأزمة قلبية مفاجئة أمس نُقل بعدها إلى مستشفى خاصة في القاهرة الجديدة، وتوفي بها بعد نقله إليها بقليل.

وفاة ياسر رزق

وأوضح الصحفي جمال حسين في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه تم نقل جثمان الكاتب الصحفي ياسر رزق من المستشفى إلى منزله بمدينة الصحفيين في التجمع الخامس، ويحرى حاليا الترتيب لتحديد موعد الجنازة والعزاء.

ومن المقرر دفن جثمان ياسر رزق في مقابر العائلة.

مسيرة ياسر رزق

ويعد الكاتب الصحفي ياسر رزق أحد أبرز وأشهر الصحفيين المصريين والعرب، وتخرج في كلية الإعلام في جامعة القاهرة عام 1986.

وعمل في بداية حياته المهنية بمؤسسة أخبار اليوم، وترأس مجلة الإذاعة والتلفزيون المصرية عام 2005، ورئاسة تحرير جريدة أخبار اليوم في يناير عام 2011، كما ترأس تحرير جريدة المصري اليوم قبل أن يعود لرئاسة مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم بعد ثورة 30 يونيو عام 2013.

وصدر لياسر رزق مؤخرا كتاب «سنوات الخماسين .. بين يناير الغضب ويونيو الخلاص»، وأقيمت قبل أيام بدار الأوبرا المصرية ندوة لمناقشة الكتاب بحضور نخبة من المثقفين والكُتاب والمفكريين والصحفيين والسياسيين.

وحرص «رزق» في كتابه على توضيح أن الفترة التي يؤرخ لها بين ثورتي 25 يناير و30 يونيو من أهم الفترات التي ينبغى الوقوف أمامها وإيضاح ما جرى فيها للشباب والأجيال القادمة التى لم تحضر هذه الفترة بوعيها الكامل أى من هم أقل من عشرين عامًا.