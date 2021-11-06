ياسر رزق: هناك فرص للاقتصاد المصري بعد الخروج من أزمة كورونا

قال الكاتب الصحفي ياسر رزق، إنَّ هناك فرصا للاقتصاد المصري بعد خروج العالم من الضباب الذي تسببته جائحة فيروس كورونا، ويمكن لمصر اقتناص بعض الفرص والاستفادة منها، للدفع بالاقتصاد قدما وتوفير فرص العمل.

رفع المستوى المعيشي لا يتحقق فقط بإجراءات الحماية الاجتماعية

وأضاف «رزق»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على شاشة قناة «extra news»، ويقدمه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، الجمعة، «هناك نقطة رئيسية بأنه ليس فقط بإجراءات الحماية الاجتماعية تستطيع أن ترفع مستوى معيشة الأسر، إنما بتوفير فرص العمل، لأن العمل والأجر من العمل هو الذي يستطيع نقل حياة الأسر ويقلل مستوى الإعالة داخل الأسرة الواحدة».

وأشار إلى أن «المقصود بمستوى الإعالة هي الأسرة المكونة من 6 أفراد، الزوج يعمل، و2 من الأولاد تخرجوا وعاطلين عن العمل، و2 في التعليم، وبالتالي دخل الأسرة تنقسم على 6، ولكن لو تم توفير فرص العمل للخريجين على الأقل يتم تحرير رب الأسرة من الإنفاق على الخريجين ويكفوا أنفسهم، وينفق على الولدين التانيين مع الزوجة، وبالتالي رفع مستوى المعيشة، ومن هنا تأتي أهمية فرص العمل والتشغيل».

وتابع: «غلاء أسعار السلع ليس تقصيرا من الدولة، كما أنه ليس انعكاسا لمعدلات الأسعار عالميا، والتوسع في الإنتاج الزراعي والصوبات وفر في الخضراوات والفاكهة وفي المحاصيل الأخرى، ما أدى إلى وجود عرض واسع يواجه الطلب الموجود ما يحدث نوع من كبح جماح الأسعار، ويترافق مع هذا في تنشيط المجمعات الاستهلاكية ثم المجمعات الأخرى الخاصة بالقوات المسلحة والشرطة إضافة لكفاءة النقل».

البنية الأساسية المصرية متفوقة حاليا

وواصل: «هناك غلاء واستطاعت الدولة بقدر ما وبرؤية بعمل حماية في مواجهة أي ظواهر، والدولة المصرية وضعت كل السيناريوهات للتعامل مع فيروس كورونا، ونستطيع الاستفادة من تشجيع الاستثمار فيوجد في مصر بنية أساسية متفوقة الآن، لتحسين البيئة الجاذبة للاستثمار في صناعات معينة على رأسها صناعة السيارات».