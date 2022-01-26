موعد ومكان جنازة الكاتب الصحفي سامي متولي.. توفي إثر وعكة صحية

أعلن الكاتب الصحفي أحمد سامي متولي، تفاصيل موعد ومكان جنازة والده الكاتب الصحفي الكبير سامي متولي شيخ المحررين البرلمانيين، مؤكّدًا أنَّ صلاة الجنازة ستكون بعد صلاة العصر اليوم بمسجد السلام بالحي العاشر بمدينة نصر.

وكان قد توفي الكاتب الصحفي سامي متولي، مدير تحرير جريدة الأهرام السابق، وشيخ المحررين البرلمانيين، ووالد الزميل الصحفي أحمد سامي متولي، إثر وعكة صحية ألمت به.

وفاة الكاتب الصحفي سامي متولي شيخ المحررين البرلمانيين

وترك الكاتب الصحفي سيرة ومسيرة مهنية حافلة أثرى فيها الصحافة المصرية بالعديد من الأعمال والمقالات كما تولي الفقيد العديد من المناصب القيادية بالأهرام، حيث عمل مديرًا للتحرير سنوات طويلة كما كان المحرر البرلماني الأول في مصر.

التحق الكاتب الصحفي سامي متولي بالأهرام في عام 1958 ضمن أول دفعة من خريجي قسم الصحافة بكلية آداب القاهرة، في الوقت الذي كان عدد الصحفيين بالأهرام لا يتجاوز الخمسين صحفيًا معظمهم تتراوح أعمارهما بين الأربعين والخمسين.

مسيرة الكاتب الصحفي سامي متولي

وكان الأستاذ محمد حسنين هيكل رئيس تحرير الأهرام قد قاد ثورة بالصحيفة، إذ لم يكن أمامه سوى الاعتماد على الأجيال الجديدة من الشباب، ولتحقيق هدفه ألحق 20 صحفيًا من خريجي أول دفعة من قسم الصحافة بآداب القاهرة، جرى توزيعهم على كل أقسام التحرير بالجريدة وكان من بينهم سامي متولي ونخبة من أفضل الصحفيين حبًا للمهنة والتزامًا بأخلاقياتها وآدابها.

كان الكاتب الصحفي سامي متولي ينفرد عن الجميع إلي جانب موهبته وكفاءته المهنية التي يعترف بها كل من عاصره بدماثة نادرة في الخلق وحب يفيض به على كل من حوله، طوال 50 عامًا، وفي آخر فترته في الأهرام أسند إليه إبراهيم نافع كل مسئوليات إدارة التحرير إلى جانب عمله الصحفي ومتابعته لجلسات مجلسي الشعب والشورى.