رئيس مجلس النواب ينعى الكاتب الصحفي ياسر رزق

ينعى المستشار الدكتور حنفي جبالي ،رئيس مجلس النواب ، الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق، الذي توفي صباح اليوم.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، في نص برقية التعزية:" بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله ،ننعي ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله الاستاذ ياسر رزق فقيد الصحافة المصرية ، ونتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد والجماعة الصحفية المصرية والعربية ، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان."

الأمين العام لمجلس النواب ينعي ياسررزق

كما نعى المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب ببالغ الحزن الكاتب الصحفى ياسر رزق .وتقدم المستشار أحمد سعد الدين وكيل اول مجلس النواب ،في برقية تعزيته ، بخالص التعازي إلى اسرة الصحافة المصرية ،مؤكداً ان الفقيد كان يمتلك قلماً حراً ساهم بإخلاص وأمانه في الدفاع عن قضايا وطنه ، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.