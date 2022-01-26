4 مصابين في انقلاب سيارة ملاكي بالوادي الجديد بسبب سوء حالة الطقس

أصُيب اليوم الأربعاء، 4 أشخاص في حادث سير بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجؤت إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بطريق «الخارجة- أسيوط».

حالة الطقس تسببت في الحادث

تلقى اللواء محمود فاروق مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا يفيد بإصابة 4 أشخاص في حادث سير بالمحافظة، إثر اختلال عجلة القيادة بيد السائق؛ نظرا لسوء حالة الطقس وسرعة حركة الرياح المحملة بالأتربة التي تتعرض لها المحافظة.

أسماء المصابين في حادث الوادي الجديد

وتبين انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة الكيلو 165 بطريق «الخارجة- أسيوط»، أسفر عن إصابة كل من سعاد أحمد عمر، 44 عامًا، نجاة يوسف وهبة، 51 عامًا، وسامية أحمد عمر، 56 عامًا، وأحمد محمد عبداللطيف، 28 عامًا.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.