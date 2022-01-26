الأوراق المطلوبة لاستخراج ترخيص مشروع صناعي في المدن الجديدة

طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الفترة الأخيرة، عددا من الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي في عدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.

وأعلنت الوزارة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، الشروط والمستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص تشغيل مشروع صناعي، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة عبر هذا الرابط.

المستندات المطلوبة

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص تشغيل مشروع صناعي، كالتالي:

1. تقرير من إدارة ترخيص المباني يفيد بعدم وجود أي مخالفات بنائية تستدعي الإزالة.

2. استيفاء نموذج طلب رخصة تشغيل وسجل صناعي، وفقا للقرار الجمهوري 350 لسنة 2‪005.

3. صورة من إخطار (التخصيص - محضر استلام الأرض - رخصة المباني).

4. 3 نسخ من رسومات الموقع العام للمبنى، موضحًا عليها خطوط الإنتاج وأماكن الماكينات معتمدة من مهندس نقابي.

5. صورة (السجل التجاري - البطاقة الضريبية - إثبات الشخصية).

6. تقديم شهادة من مهندس استشاري معتمد من قبل نقابة المهندسين أو جهة حكومية، تفيد بأن ما تم تنفيذه يسمح بالتشغيل الآمن للمنشأة ضد أخطار الحريق والأمن الصناعي.

7. عقد الشركة أو صحيفة الشركات أو صحيفة الاستثمار أو الوقائع الرسمية في حالة الشركات المساهمة.

8. ما يفيد التسجيل لدى هيئة التأمينات الاجتماعية للعاملين بالمنشأة.

9. شهادة بعضوية المنشأة باتحاد الصناعات.

10. الموافقة النهائية للهيئة العامة للتنمية الصناعية على المشروع.

11. موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية على استخراج سجل صناعي مؤقت.

إجراءات الحصول على ترخيص التشغيل والسجل الصناعي المؤقت