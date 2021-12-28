تعاون بين «مستثمرى أكتوبر» و«مجلس الأمناء» لتطوير المناطق الصناعية

انتهت جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، بالتعاون مع مجلس أمناء المدينة من إعداد دراسة متكاملة لتطوير كافة المناطق الصناعية، وفق أحدث النظم العالمية في خطوة تمثل تحولاً كبيراً في شكل المناطق الصناعية خلال الفترة المقبلة.

وكشف الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أنّ الخطة أطلقها مجلس أمناء مدينة السادس من أكتوبر برئاسة محمود برعي، بعد تشكيل لجنة لتطوير المنطقة الصناعية، وعقد 10 اجتماعات حتى الآن خلال الأشهر الماضية لبحث كافة المشكلات والتحديات التي تعاني منها المناطق الصناعية.

تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية

وتتمثل التحديات في عدم وجود خدمات لتأمين المناطق الصناعية بالكاميرات، وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لمرافق المناطق الصناعية، وانتشار السرقات واندلاع الحرائق، وعدم وجود أماكن مخصصة للطعام تليق بالعاملين بالمصانع وعدم وجود مناطق لوجيستية لخدمة المستثمرين لعقد اجتماعات أو تدريب للعاملين بمختلف مستوياتهم، مثلما يحدث في أغلب دول العالم.

محمد خميس:تنفيذ نموذج عالمي لشكل المناطق الصناعية

وتنص دراسة تطوير المناطق الصناعية بأكتوبر على عمل سور خارجي موحد يضم كافة المناطق الصناعية ومناطق المطورين الصناعيين يضم 18 بوابة أمنية مراقبة بالكاميرات، بحيث يتم فصل المناطق الصناعية بالكامل عن المناطق السكنية والتعاقد مع شركات أنظمة كاميرات مراقبة وشركات أخرى للأمن الداخلي والخارجي بالمدينة بحيث يكون كل مصنع مسئول فقط عن تأمين محيطه الداخلي، وشركات أخرى للنظافة والتشجير واللاندسكيب ويتم إحكام الرقابة على الداخل والخارج للمدينة.

وقال «خميس»، إنّ المجلس وافق على رصد مبلغ مليوني جنيه مبدأيا للبدأ في إنشاء السور الخارجي والبوابات الأمنية لكافة المناطق الصناعية بأكتوبر.

على صعيد متصل، أكد الدكتور محمد خميس شعبان، الترتيب لإنشاء شركة لإدارة هذا الملف بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية والجهاز التنفيذي لمدينة السادس من أكتوبر وجمعية المستثمرين، مشيرا إلى أن المستثمرين ليس لديهم مانع للمساهمة في تحمل التكاليف الشهرية لشركة الإدارة والصيانة بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، علاوة على خلق موارد مستدامة لتحمل هذه التكاليف جارى التخطيط لها.