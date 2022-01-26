الإنتاج الحربي: السيارة بديلة التوك توك تسير 550 كيلو بالغاز والبنزين

تحدث محمد عيد بكر المتحدث الرسمي لوزارة الدولة للانتاج الحربي، عن تفقد وزيري الإنتاج الحربي، والصناعة، لنموذج مركبة بديلة للتوك توك، موضحا أنها سيارة تعمل على 4 عجلات، وقامت الوزارة بإنتاج عينة لمشروع مقترح تنفيذه بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي بالتعاون مع القطاع الخاص.

سيارة بمحرك ثنائي تعمل بالبنزين والغاز

وأضاف «بكر» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على فضائية «الحياة»، أن النموذج الذي جرى الإعلان عنه اليوم، هو سيارة بمحرك ثنائي تعمل بالبنزين والغاز، وتسعى الوزارة لتنفيذ تلك الخطة الطموحة في إنتاج تلك السيارة طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح أن المركبة ستعمل في المناطق ذات الشوارع الضيقة، طبقا لتصميمها، لتصبح بديلا للتوك توك، «المركبة بتعتبر بديل آمن وصديق للبيئة في الأماكن اللي كان بيدخل فيها التوك توك».

السيارة حاصلة على شهادة أوروبية

وتابع: «المركبة بتمشي 550 كيلومترا، بواقع 250 كيلو مترا بالبنزين، و300 كيلو متر بالغاز، والمركبة حاصلة على شهادة أوروبية، ومعتمده من الهيئة المصرية العامة للمواصفات».

وأكد أن الوزارة تسعى إلى تصنيع السيارة بما يتناسب مع المواطن بشكل كبير، وسيكون بها تطوير كبير خلال الفترة المقبلة، «إحنا عملنا عينة للمشروع واحنا جهة تصنيعية وبالتأكيد هتكون فيه خطة قومية كبرى، والدولة لو هتطرح مشروعات قومية مهمة هيكون فيه دعم مالي كبير وتنسيق للدفعات المقدمة».

وتابع: «المكون المصري في تلك السيارة يقارب الـ80% والمحرك جرى استيراده من الخارج».