المشدد 5 سنوات للمتهمين بإحداث عاهة مستديمة لشاب في الشرابية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، بمعاقبة المتهمين بإحداث عاهة مستديمة لشاب بسبب خلافات بينهم، بمنطقة الشرابية التابعة لمديرية أمن القاهرة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد مسعد أحمد، وعضوية المستشارين محمد خيري عبدالسلام، محمد منير الجوهري، وأمانة سر يوسف زهدي، بهاء طنطاوي.

عاهة مستديمة للمجني عليه

أكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية 5047 لسنة 2021 جنايات الشرابية، أن المتهمين «أحمد. ص، 33 عامًا، عامل»، و«هاني. م، 30 عامًا، عامل»، أحدثا جرحًا بالمجني عليه «محمد. ح» عمدًا للثأر منه إثر قيامه بالذود عن صديقه، لإنهاء خلاف بينه وبين المتهمين، فقرر الانتقام منه.

تفاصيل الواقعة

وتكالب المتهمن، على ضحيتهما بأن قام الثاني بتكتيفيه عن طريق شد ذراعه الأيمن من خلفه وإيثاقه لتهيئته للمتهم الأول الذي استل سلاحا أبيض، وصوب نحوه ضربة استقرت بالساعد الأيسر للمجني عليه؛ محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي التي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها متمثلة في «إعاقة في نهايات حركات مفصل الرسغ الأيسر»، وقدرت نسبة الإعاقة بـ5%، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.