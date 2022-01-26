عاجل.. براءة محافظ سابق من تهمة هتك عرض فتاة 

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، ببراءة رئيس محكمة سابق، ومحافظ سابق من تهمة هتك عرض طالبة، بالتجمع الخامس.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة عبدالشافي الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد وسامح سعيد أحمد والدكتور عادل محمد السيوي.

خطف المجني عليها بالتحايل والإكراه

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 13631 لسنة 2021 جنايات قسم التجمع الخامس، المقيدة برقم 1536 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، قيام المتهم «محمد. ح. إ، 45 عاما، قاضي سابق»، في أكتوبر من العام الماضي بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، خطف المجني عليها «إسراء. ط»، بالتحايل والإكراه بأن استدرجها إلى أن استقلت السيارة قيادته فأبعدها عن مكان تواجدها وما إن تنبهت إرادتها وحاولت الفرار حتي أشهر سلاحا ناريا في وجهها مهددا إياها فبث الرعب في نفسها وتمكن بتلك الوسيلة من إقصاء المجني عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

احتجزها داخل سيارته

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم قبض على المجني عليها سالفة الذكر بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهات، واحتجزها داخل سيارته، بأن أطبق بيديه على شعرها وجذبها مانعا إياها من مبارحة السيارة وعذبها بالتعذيبات البدنية بأن اعتدي عليها بالضرب بيده، فأحدث بها الإصابتين الثابتتين بتقرير مصلحة الطب الشرعي على النحو المبين بالتحقيقات.

«عقد زواج عرفي»

كما ارتكب المتهم أيضا، تزويرا في محرر احاد الناس «عقد زواج عرفي»، بأن دسه على المجني عليها سالفة الذكر باعتباره من أوراق تعيينها في شركته المزعومة، مما مكنه من اختلاس توقيعها على ذلك السند على النحو المبين بالتحقيقات، وحصل على سلاح ناري مششخن «مسدس»، دون أن يتقدم خلال شهر الى مقر البوليس الذي يقع في دائرته محل إقامته ببيان به وبأوصافه.