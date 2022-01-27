الأمير أندرو يطلب محاكمته أمام هيئة محلفين في اتهامه بالاعتداء الجنسي

طالب الأمير البريطاني أندرو، يوم الأربعاء، على خلفية اتهامه بالاعتداء الجنسي في نيويورك، بمحاكمته أمام هيئة محلفين، وذلك من أجل تبرئة نفسه في تلك الشكوى.

طلب بالمحاكمة أمام هيئة المحلفين

وفي مذكرة أصدرها محامي المتهم قال فيها «يطلب الأمير أندرو محاكمة أمام هيئة محلفين في جميع أسباب الإجراءات المثبتة في الشكوى».

اتهامات بالاعتداء الجنسي على قاصر

وكانت سيدة تدعى «فيرجينيا جوفري»، قد اتهمت مؤخرا الأمير أندرو بممارسة الجنس معها عندما كانت قاصرا تبلغ من العمر 17 عاما، وذلك يعني أنها لم تبلغ السن القانونية بما ينص عليه القانون الأميركي، جاء ذلك بعد أن التقته من خلال رجل الأعمال الراحل جيفري أبستين المدان بالاعتداء الجنسي على قاصرات، بحسب شهادتها أمام المحكمة.

وكانت «جوفري» ذات الـ38 عاما، قد قالت إنه في مارس عام 2001 تعرضت لاعتداء جنسي من قبل الأمير «أندرو» في منزل غيلاين ماكسويل صديقة ايبستين في لندن.

التخلي عن المهام الملكية

وبحسب «فرانس برس»، فيشار إلى أن تلك الاتهامات قد أجبرت الأمير المدان على التخلي عن الواجبات الملكية الخاصة به، رغم أنه لم توجه اتهامات جنائية للأمير الذي نفى هذه المزاعم، على حد تعبيره.

تجريد من الألقاب العسكرية

ويذكر أنه في وقت سابق من شهر يناير الجاري تم تجريد الأمير أندرو من ألقابه العسكرية ومهامه الخيرية بعد رفض القاضي «لويش كابلان» التماسه برد قضية «جوفري».

وكان القصر الملكي البريطاني الذي تتزعمه الملكة اليزابيث قد جرد الأمير المتهم من ألقابه ومهامه الملكية، جاء ذلك في بيان أصدره القصر، عقب كتابة أكثر من 150 من قدامى المحاربين في البحرية والجيش إلى الملكة، يطلبون منها تجريد الأمير أندرو من جميع رتبه وألقابه العسكرية، وسط استمرار المشاكل القانونية لنجل الملكة المتورط في قضية اعتداء جنسي في الولايات المتحدة.