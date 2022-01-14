إليزابيث تجرد الأمير أندرو من ألقابه العسكرية لتورطه في قضية جنسية

بعد مطالبة عدد كبير من المحاربين البريطانيين القدماء بتجريد ابنها الأمير أندرو من رتبه وألقابه العسكرية على خلفية القضية الجنسية المتهم فيها بالاغتصاب، أعلن قصر باكنجهام، الخميس، أن الملكة وافقت على سحب الرتب والألقاب العسكرية والرعاية الملكية من ابنها.

قدامى المُحاربين في البحرية والجيش يتدخلون لدى الملكة

وجاء بيان قصر باكنجهام بعد أن كتب أكثر من 150 من قدامى المحاربين في البحرية والجيش إلى الملكة إليزابيث، يطلبون منها تجريد الأمير أندرو من جميع رتبه وألقابه العسكرية، وسط استمرار المشاكل القانونية لنجل الملكة المتورط في قضية اعتداء جنسي في الولايات المتحدة، حسبما نقلت سكاي نيوز عربية.

وذكر البيان الصادر عن قصر باكنجهام أنه: «بموجب موافقة الملكة وقبولها، أعيدت الرتب والألقاب العسكرية الممنوحة لدوق يورك والرعاية الملكية إلى الملكة. ولن يقوم دوق يورك بأي واجبات عامة، كما سيدافع عن نفسه في هذه القضية كمواطن عاد».

قاضي أمريكي يرفض اسقاط الدعوى عن الأمير أندرو

وكان قاضي محلي في الولايات المتحدة قد رفض، الأربعاء، إسقاط دعوى مدنية ضد أندرو رفعتها فيرجينيا جوفري، وهي امرأة أميركية تتهمه بأنه اعتدى عليها جنسيا عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها.

ورفض قاضي المقاطعة لويس كابلان حجة من قبل محامي أندرو، بأن دعوى جوفري يجب أن تُسقط في مرحلة مبكرة، بسبب تسوية قانونية قديمة أجرتها مع جيفري إبستين، رجل الأعمال الذي تدعي أنه رتب اللقاء الجنسي مع صديقه الأمير، وأكد أنه لا يحكم على حقيقة الادعاءات.

وينفي محامو أندرو أن يكون الأمير اعتدى جنسيا على جوفري مطلقا، كما أنه ينكر بشكل قاطع مزاعم جوفري الكاذبة ضده، حسب قولهم.

الأمير أندور.. فارس الرباط الحاصل على الوسام الملكي الفيكتوري

وكان الأمير أندرو حصل على رتبة فارس الرباط، وعلى الوسام الملكي الفيكتوري، ووسام القوات المسلحة الكندية، ورتبة حرس الملكة، الابن الثالث للملكة إليزابيث الثانية ودوق إدنبرة، الأمير فيليب، والذكر الثاني بين أبنائهما، والثامن في خط خلافة العرش البريطاني.