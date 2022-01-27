اليوم: إقامة سرادق عزاء الكاتب الصحفي ياسر رزق في الإسماعيلية

قررت أسرة الكاتب الصحفي ياسر رزق، إقامة سرادق عزاء بمدخل مدينة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية.

وتشيع أسرة الكاتب الصحفي ياسر رزق جثمانه ظهر اليوم من مسجد المشير حسين طنطاوي، إلى مقابر العائلة في طريق الفيوم.

موعد عزاء ياسر رزق

وقال الصحفي خالد رزق، شقيق الكاتب ياسر رزق، إنه يجري حالياً الإعداد لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير في القاهرة، مشيرا إلي أنه جرى الاتفاق على دفن جثمان ياسر رزق في مقابر العائلة على طريق الفيوم.

وتوفى الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق صباح أمس الأربعاء إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات الخاصة في القاهرة الجديدة.

وولد الكاتب الصحفي ياسر رزق، في مركز أبوصوير في الإسماعيلية عام 1965 والتحق بكلية الإعلام في جامعة القاهرة وتخرج فيها عام 1986 لوالد يعمل صحفيا.

رحلة ياسر رزق في رئاسة التحرير

وعمل ياسر رزق في بداية حياته المهنية بمؤسسة أخبار اليوم، وتدرج في المناصب القيادية إلى أن تولي منصب رئيس مجلة الإذاعة والتلفزيون المصرية ثم رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم في 2011 ثم رئيس تحرير جريدة المصري اليوم إلى أن عاد لرئاسة مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم بعد ثورة 30 يونيو عام 2013.

وشهد مركز ومدينة أبوصوير أمس حالة من الحزن على وفاة الراحل ياسر رزق، فيما نعى عدد كبير من الأهالي وفاته عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ومن المفترض أن يحضر العزاء في مركز ومدينة أبوصوير عدد من الصحفيين والإعلاميين وكبار رجال الدولة.