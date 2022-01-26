محمد مصطفى شردي: الإخوان حاولوا التخلص من ياسر رزق قبل 12 عاما

قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق، كان حساسا للغاية ودائما ما كان يكتم ما بداخله ولا يظهره، «كان ضعيف البنيان والقلب، وقلمه من أروع الأقلام السياسية اللي ممكن تقرولها، وفي يوم من الأيام كان هدف الإخوان التخلص من هذا العملاق منذ 12 عاما».

ياسر رزق خضع لعدة عمليات بالقلب والرئة

وأضاف «شردي» خلال تقديمه لبرنامجه «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم، أن الكاتب الكبير أصيب بأزمة قلبية بعدما خضع لعدد من العمليات في القلب والرئة، لافتا إلى أن ياسر رزق، عمل مراسلا عسكريا، كما عمل مراسلا في رئاسة الجمهورية لجريدة الأخبار، «تتلمذ في مدرسة أخبار اليوم، ثم انتقل إلى رئاسه تحرير الإذاعة والتلفزيون ومكث فيها 6 سنوات، وأثبت أنه قادر يغير».

وأوضح أنه عمل رئيسا لتحرير جريدة الأخبار، ونجح وبرع وظهرت نجوميته في تفاصيل دقيقة عمل عليها، «قدر يرجع الأخبار مرة تانية ويوزع منها، وتبدأ تطلع، ثم قامت ثورة يناير، وكلنا ككتاب صحفيين وقيادات شابة كنا مستهدفين من المجموعة الصحفية اللي مسكت الصحافة وكانوا تبع الإخوان، وفضلوا وراه لحد ما شالوه من رئاسة التحرير».

وتابع: «ياسر رزق ابن عمي فتحي رزق اللي مربيني وأحد أصدقاء أبويا، وطلعوا مع بعض، والعلاقة بينهم كانت قوية، وياسر خدها من أبوه زي ما أنا خدتها من أبويا وكملت في المشوار».