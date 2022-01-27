مستشفى قنا الجامعي ينقذ حياة طفلة استنشقت «جسما غريبا»

تمكن فريق طبي بمستشفيات قنا الجامعية من إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات بعد ظهور أعراض اختناق عليها لاستنشاقها جسم غريب، صرح بذلك الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

نجاح فريق طبي بقنا في استخراج الجسم من الطالبة

وأضاف «منصور» أنه فور استقبال الطفلة والتي كانت تعاني من صعوبة شديدة بالتنفس نتيجة لاستنشاقها جسم غريب منذ شهور أجريت لها عملية عاجلة باستخدام المنظار الشعبي الصلب تحت المخدر الكلي والنجاح في استخراج الجسم الغريب بطول 2 سم، عبارة عن جزء من قلم، من الشعبة الهوائية اليسرى، ووجه الدكتور حجاجي منصور الشكر إلى الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي على دعمه المستمر لمستشفيات قنا الجامعية بتوفير جميع الأجهزة الطبية الحديثة التي ساعدت في تطوير الخدمات الطبية المقدمة والدكتور علي عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية على حرصه لتطوير العمل بالأقسام المختلفة من خلال رفع المستوى الأكاديمي والعملي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

إجراء العملية للطفلة بالمنظار

وأجرى العملية بالمنظار الشعبي الدكتور محمد عبد الباري، الأستاذ المساعد بقسم جراحة القلب والصدر، والطبيب محمد الزوق مدرس مساعد التخدير تحت إشراف الدكتور جاد سيد جاد رئيس قسم التخدير والعناية المركزة.

وكان مستشفى قنا الجامعي حقق عدة نجاحات خلال الفترة الماضية بعمل عدد كبير من العمليات النادرة، بالإضافة إلى استقبال آلاف المواطنين من أبناء محافظة قنا والمحافظات الأخرى في جنوب الصعيد.