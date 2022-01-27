قناة ON العامة تعلن عن موعد عرض مسلسل «نقل عام».. اجتماعي من بطولة محمود حميدة

يعتبر موضوع زيادة النسل من أهم الموضوعات التى تشغل بال الجميع في إطار الاهتمام بقضايانا المجتمعية و من منطلق أهمية الدراما في التعرض للقضايا الملحة المجتمعية، وأعلنت قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن موعد عرض مسلسل جديد بعنوان «نقل عام».

موعد عرض مسلسل «نقل عام»

يبدأ عرض مسلسل «نقل عام» يوم السبت 29 يناير، والذى يعرض على مدار أيام الاسبوع من السبت للأربعاء الساعة 8 مساءا.

طاقم عمل مسلسل «نقل عام»

والمسلسل من إخراج عادل أديب وبطولة محمود حميدة وسميحة أيوب وسوسن بدر وأحمد بدير بالاشتراك مع ميرهان حسين وريم البارودي و دينا ومحمد محمود عبد العزيز وإيهاب فهمي وآخرون.

قصة مسلسل «نقل عام»

تدور الأحداث حول سائق الأتوبيس أحمد الذي يعاني تعاني أسرته من عددهم الكبير فلديه ثمانية من الأبناء من زوجتين أبناء إضافة إلى ابنتين من زوجته الأولى ويتورط أبناؤه فى العديد من المشاكل من عمل فيديوهات تطبيقات مشبوهة، أو تخطيط للهجرة غير الشرعية، مع تضارب احلام اولاد و تعرضهم لمواقف صعبة و يسعى هو دوما وراء حل تلك المشاكل و قد يتورط فى أعمال منافية للقانون. أحداث كثيرة و متعاقبة يتعرض لها المسلسل.