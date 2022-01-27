أسرة الكاتب ياسر رزق تخفي وفاته عن والدته.. شقيقته: «محدش يبلغ أمي»

قالت رشا رزق، شقيقة الكاتب الصحفي ياسر رزق، إن الأسرة اخفت خبر وفاته عن والدتها لمرورها بأزمة صحية.

وكتبت رشا رزق على حسابها على فيس بوك «معنديش حاجة ينفع اكتبها ولا هقدر أكتب أرجوكم محدش يبلغ أمى، أرجوكم أنا مش فى الإسماعيلية محدش يجيلى البيت».

وتابعت «أرجوكم لحد ما أرجع ياريت كل أصحابى يبلغوا بعض أمى متعرفش مش هستحمل أمى وأخويا أرجوكم».

إقامة عزاء للراحل بمسقط رأسه وآخر في القاهرة

وقالت رشا رزق، «تم تشييع الجنازة من مسجد المشير طنطاوى عقب صلاة ظهر اليوم على أن يكون الدفن فى مقابر العين السخنة، ويقام العزاء غدا بالإسماعيلية بمدينة أبوصوير مسقط رأس والدي، ويوم الأحد العزاء بمسجد المشير طنطاوى عقب صلاة المغرب».

جنازة مهيبة للراحل ياسر رزق

وشيع الآلاف جنازة الكاتب الصحفي ياسر رزق في مشهد مهيب وحزين، شارك فيه عدد كبير من الوزراء والصحفيين والإعلاميين والسياسيين من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس بحضور أفراد أسرة الكاتب الراحل.

وشارك في تشييع الجثمان الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، والكاتب كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والكاتب الصحفي عبدالله السناوي، والكاتب الصحفي جمال فهمي، والإعلامي نشأت الديهي والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق، وجلال السعيد وزير النقل ومحافظ القاهرة الأسبق، ومحمد أبو العينيين وكيل مجلس النواب، ومصطفى بكري عضو مجلس النواب، ومحمود بكري عضو مجلس الشيوخ، وأحمد جلال رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم.