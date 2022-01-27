عاجل.. تشييع جثمان الكاتب ياسر رزق من مسجد المشير والحزن يسيطر على محبيه

شُيع منذ قليل جثمان الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إداره اخبار اليوم ورئيس تحرير اخبار اليوم سابقا، من مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة، بعد أداء صلاة الجنازة على روحه عقب صلاة الظهر مباشرة.

وشارك في صلاة الجنازة عدد كبير من أقارب الكاتب الراحل ياسر رزق، ومحبيه والصحفيين والسياسيين، ورددوا الدعاء بالرحمة والمغفرة، وسط حالة من الحزن سيطرت على الجميع.

وتوافدت أقارب واصدقاء ياسر رزق، منذ العاشرة صباحا إلى مسجد المشير، لاستقبال الجثمان وأداء صلاه الجنازة عليه.

المشاركون في جنازة ياسر رزق

وحرص عدد من الشخصيات العامة ورموز الصحافة على التواجد في مشهد الوداع الأخير للكاتب ياسر رزق، حيث حضر هاني هلال وزير التعليم العالي سابقا، وجلال السعيد وزير النقل الأسبق، والنواب محمد أبوالعينين ومصطفى بكري ومحمود بكري، والإعلامي نشأت الديهي وغيرهم من رموز الصحافة والسياسيين.

وشهدت لحظات وصول الجثمان إلى مسجد المشير، انهيار زوجة الكاتب الصحفي ياسر رزق الكاتبة الصحفي أماني ضرغام، وأسرته.

وفاة ياسر رزق

وتوفى ياسر رزق صباح أمس الأربعاء 26 يناير الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق اثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وتم نقله إلى أحدي المستشفيات وتوفي على الفور. يذكر أن ياسر رزق تولي رئاسه تحرير المصري اليوم في 2013وتعرض لازمه قلبيه أثناء عمله انتقل فيها المستشفي وتم عمل دعامتين له في مستشفي السلام الدولي اثر تعرضه لازمه قلبيه