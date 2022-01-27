مصدر أمني: المتهم بدهس طفلة المنوفية مازال هارباً

كشف مصدر مسؤول بمديرية أمن المنوفية أن المتهم في حادث دهس طفلة بقرية «شطانوف»، التابعة لمركز أشمون، مازال هارباً، وتجري وحدة مباحث أشمون محاولات ضبطه للتحقيق في الواقعة التي أثارت استياء الكثيرين على صفحات التواصل الاجتماعي، والتي حدثت ظهر اليوم بأحد شوارع القرية.

اهتمام أمني بضبط المتهم

وأكد مصدر المسؤول بمديرية أمن المنوفية أن هناك اهتمام كبير بضبط المتهم في واقعة دهس طفلة شطانوف، مشيراً إلى أن الحادث كان داخل القرية، وهذا ما أثار استياء الجميع، لأن تلك المنطقة من المفترض أن تكون السرعات فيها بطيئة للغاية، بسبب وجود كتل سكنية، ومواطنين في الشارع وأطفال أمام المنازل، مشيراً إلى أن كافة الإجراءات القانونية سيتم اتخاذها حيال المتهم أياً كان.

المجني عليها تحت العلاج

وأوضح المصدر الأمني أن مركز شرطة أشمون تابع مع والد الطفلة حالة ابنته التي أصيبت في واقعة الدهس، مشيراً إلى أن الحادث أثر على قدمها، وستخضع لعملية جراحية خلال الساعات القادمة، حيث تم نقلها للمستشفى لتقديم الخدمة الطبية اللازمة، داعياً الله عز وجل أن يشفيها ويطمئن عليها أسرتها وذويها، مؤكداً على مساعي مركز الشرطة لضبط المتهم عن طريق التحريات وجمع المعلومات اللازمة للوصول لمكانه.

وتلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من العميد مصطفى النشال، مأمور مركز أشمون، يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام طفلة مصابة بإصابات بالغة في قدمها، بعد تعرضها لحادث مروع أمام منزلها في قرية شطانوف، دائرة المركز، وعلى الفور تم الدفع بقوة أمنية لموقع الحادث، لبدء اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الحادث والتحقيق في الواقعة.