«أمن المنوفية» يضبط عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وسلاح ناري

نجحت وحدة مباحث مركز شرطة الشهداء بمحافظة المنوفية، بقيادة الرائد محمد موسي رئيس المباحث، في إلقاء القبض على «ا.س» عاطل، وبحوزته 24 تذكرة هيروين بغرض الاتجار في المواد المخدرة، وبعد وصول معلومات بنشاطه الإجرامي تمكنت المباحث من إلقاء القبض عليه، وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حبس المتهم بالاتجار في الهيروين على ذمة التحقيقات

وضبط بحوزة المتهم 24 تذكرة هيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهة المتهم بالتهم المنسوبة إليه أقر بارتكاب الواقعة بغرض الاتجار، وبعرض المتهم على النيابة العامة في مركز الشهداء بالمنوفية أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

القبض على مسجل خطر وبحوزته فرد خرطوش في المنوفية

كما تمكنت مباحث مركز الشهداء من إلقاء القبض على «ع.ا» مسجل خطر مخدرات، وضبط بحوزته سلاح ناري «فرد خرطوش»، وبمواجهة المتهم أقر بامتلاكه السلاح الناري، وجري تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق مع المتهم وأمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات والتجديد في الموعد القانوني.

مدير أمن المنوفية يتلقى إخطارا بالقبض على المتهمين

وكان اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من العميد عبدالله جلال، مدير مباحث المنوفية، يفيد بإلقاء وحدة مباحث مركز الشهداء، القبض على «ا.س» 32 سنة، عاطل، وبحوزته 24 تذكرة هيروين، و«ع.ا» 23 سنة، وبحوزته فرد خرطوش وطلقات، وجرى تحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق مع المتهمين.